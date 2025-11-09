Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Historia escrita en Kuwait: Ari Sánchez y Paula Josemaría se coronan campeonas del mundo

fip padel

Las número dos del mundo conquistan el título más prestigioso del pádel y se coronan campeonas del mundo hasta 2027.

Josemaría y Sánchez firman una gesta majestuosa ante las número uno del mundo Triay y Brea.

Paula Josemaría y Ari Sánchez celebrando la consecución del título de campeonas del mundo
Paula Josemaría y Ari Sánchez celebrando la consecución del título de campeonas del mundo fip padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La «tercera» consecutiva de Ari Sánchez y Paula Josemaría es, sin duda, la más hermosa. Porque ganar la primera FIP World Cup Pairs, el Mundial de pádel por parejas, te catapulta directamente a la historia grande de este deporte. Las españolas se proclamaron ... campeonas del mundo tras derrotar con autoridad a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, por un doble 6-3, en una final que dominaron de cabo a rabo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app