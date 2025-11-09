Historia escrita en Kuwait: Ari Sánchez y Paula Josemaría se coronan campeonas del mundo

La «tercera» consecutiva de Ari Sánchez y Paula Josemaría es, sin duda, la más hermosa. Porque ganar la primera FIP World Cup Pairs, el Mundial de pádel por parejas, te catapulta directamente a la historia grande de este deporte. Las españolas se proclamaron ... campeonas del mundo tras derrotar con autoridad a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, por un doble 6-3, en una final que dominaron de cabo a rabo.

Con este triunfo, Josemaría y Sánchez suman su tercer título consecutivo tras los conseguidos en Milán y NewGiza, confirman su resurgir y mantienen viva la batalla por el número uno del ranking FIP. Además, se llevan 2.000 puntos vitales tanto para la clasificación mundial como para la Race hacia las Finals de Barcelona, reduciendo su desventaja respecto a Triay y Brea a 1.510 puntos, con todavía 3.000 por repartirse entre Dubái y México.

La final disputada en la Arena Kuwait tuvo un arranque frenético, casi caótico. Hubo seis quiebres en el primer set y nueve en total, algo rarísimo de ver a este nivel, especialmente cuando en pista se enfrentan las dos mejores parejas del planeta.

Ari, estratosférica; Paula, magistral al entrar siempre en el momento justo en la partitura del partido. Así, punto a punto, construyeron una victoria que fue casi un manifiesto: una defensa férrea transformada en ataque con una lectura táctica perfecta.

Triay no ofreció su mejor versión, pero tampoco es fácil brillar cuando al otro lado está una Ari Sánchez imperial, que ganó su duelo diagonal y rozó la perfección incluso tras un arranque dubitativo. Juntas, Ari y Paula imaginaron un pádel estelar y lo plasmaron con una precisión milimétrica.

El primer set se resolvió 6-3 tras un acelerón final de las españolas. En el segundo, la tónica fue similar: una leve reacción de Triay y Brea que se apagó en el 2-2. A partir de ahí, un nuevo quiebre al servicio de Gemma sentenció el rumbo. Otro 6-3 y el grito liberador de Paula y Ari, campeonas del mundo y protagonistas de un mundial por parejas inolvidable.

El balance entre ambas duplas sigue siendo favorable a Triay y Brea (7-2 en enfrentamientos directos), pero la tendencia ha cambiado. En los últimos tres torneos, Ari y Paula han sido intratables. Los números se estrechan: 15-9 en sets y 118-104 en juegos a favor de las número uno, una distancia que se acorta partido tras partido.

Tras el partido, las campeonas analizaron su gesta con la emoción a flor de piel. Paula Josemaría explicaba: «Venimos de partidos decididos por pequeños detalles. Trabajamos mucho este encuentro contra Gemma y Delfi, con todo el equipo. El único secreto es trabajar, volver a ver los partidos, estudiar y esforzarse. Creo que hoy mostramos un nivel altísimo, jugamos un gran partido y estamos muy felices con lo que logramos, porque ganar una final mundial así no es nada fácil. Estamos orgullosas de haber jugado una final de este nivel». Ari Sánchez desgranó las claves tácticas: «En esta pista no era fácil mantener el servicio. Empecé algo nerviosa, pero luego me solté. Jugamos un partido tácticamente muy bueno; había que mantenerse concentradas todo el tiempo y no abandonar el plan. Creo que esa fue la clave. Cometimos pocos errores no forzados, y eso fue fundamental para ganar a Gemma y Delfi».

El título mundial llega en el momento más dulce del año para Ari y Paula, tras superar meses de dudas y críticas. Josemaría lo resumía así: «Es difícil mantenerse siempre arriba, pero llevamos cinco años luchando al máximo nivel. Hemos pasado momentos complicados, pero nunca dejamos de creer. En los malos momentos nos unimos más y seguimos trabajando». Por su parte, Sánchez reivindicó el valor de la constancia: «Ganar a Gemma y Delfi, a las que no vencíamos desde Bruselas, es especial. Mucha gente decía que estábamos acabadas, pero solo hay una manera de responder: en la pista. Este título nos devuelve a nuestra mejor versión y nos permite seguir soñando con el número uno. Mientras las matemáticas lo permitan, vamos a luchar».

Con tres títulos consecutivos, las flamantes campeonas del mundo afrontan la recta final del curso con el objetivo claro de asaltar el trono. La próxima parada será Dubái, seguida de México, dos escenarios decisivos para definir quién cerrará 2025 como la mejor pareja del planeta.