Arranca en Kuwait el Mundial por parejas, un torneo que puede decidir el número uno masculino

Se disputa esta semana en Kuwait, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, la FIP World Cup Pairs, el novedoso Mundial por parejas de pádel, un torneo que solo ocurre una vez cada dos años y que consagra a los ... campeones del mundo, una pareja masculina y una femenina hasta la siguiente edición.

Un torneo. Un título. Dos parejas que entrarán en la historia. La FIP World Cup Pairs no es una prueba más: es el sueño absoluto. La única oportunidad de ponerse la corona y ser reyes y reinas del pádel durante dos años. Su estructura es la de un Major de Premier Padel: mismas reglas, mismo nivel, mismo espectáculo. Pero el corazón late distinto. Aquí no se juegan solo puntos o prize money. Se juega por algo que no se mide en el ranking: la memoria y la eternidad deportiva de ser campeón del mundo.

Tras las rondas de clasificación, el cuadro principal ya ha comenzado a vibrar con grandes duelos en la Arena Kuwait. Entre los protagonistas de este inicio destaca Lucho Capra, que junto al joven Aimar Goñi firmó otra jornada para enmarcar tras superar en el primer día a Aris Patiniotis y Jesús Moya (6-3, 6-1). Su recompensa no será sencilla: mañana se cruzarán con los número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes tienen entre ceja y ceja mantener el número uno del mundo. Galán y Chingotto se encuentran al acecho por lo que Agustín y Arturo no pueden fallar.

Antes del regreso de los reyes del ranking FIP, debutarán Martín Di Nenno y Leo Augsburger, una de las parejas más esperadas del torneo y que disputan su penúltimo torneo juntos. Su primer duelo será ante Pablo García y David Gala, vencedores hoy ante Fernández/Del Castillo (7-5, 6-4). También continúa la aventura del joven «Coquito» Zamora junto a Rafa Méndez, que vienen desde la previa y hoy sorprendieron a Emilio Sánchez Chamero y Enzo Jensen (7-6, 6-4).

Entre los resultados más celebrados del primer día figura la victoria de Denis Perino e Ignacio Piotto sobre los hermanos portugueses Miguel y Nuno Deus (6-4, 3-6, 6-4), que les da billete para enfrentarse mañana a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí (11). Además, Pedro y Álvaro Meléndez se medirán con Momo González y Fran Guerrero (7), mientras que la jornada en la pista central cerrará con un auténtico espectáculo: Juan Lebrón y Franco Stupaczuk frente a Pablo Lijó y Maxi Arce, un enfrentamiento de altura que promete ser un espectáculo.

Competición femenina: las estrellas del Europeo y el debut local

A la espera del debut de las cabezas de serie, previsto para el miércoles, el cuadro femenino arrancó con nombres destacados. La francesa Alix Collombon, reciente subcampeona en la FIP Euro Padel Cup, jugará junto a Jana Montes frente a Lucía Martínez y Nuria Rodríguez. Su compatriota Léa Godallier formará pareja con la italiana Giorgia Marchetti, bronce en el Europeo, ante las clasificadas Piltcher/Valenzuela. También jugará la kuwaití Dalal Alqenaei, una de las estrellas locales, debutará en casa junto a Eugenia Guimet frente a Carolina Navarro y Melania Merino.