El Sevilla sigue integrando a los últimos fichajes con cuidados para Marcao

Tras un final de mercado frenético en el que el Sevilla cerró las incorporaciones de César Azpilicueta, Batista Mendy, Fábio Cardoso y Alexis Sánchez y cerró las salidas de Dodi Lukebakio y Kelechi Iheanacho, Matías Almeyda ya sabe cómo quedará definitivamente configurada su plantilla para gran parte de la temporada 25-26. El argentino ya ha empezado a integrar a la mayoría de sus últimos fichajes.

César Azpilicueta, Fábio Cardoso y Batista Mendy sumaron este miércoles una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva sevillista. No así Alexis Sánchez, que por asuntos burocráticos aún no ha entrenado desde que se cerrara su incorporación.

Sobre el césped de la ciudad deportiva no estuvieron los internacionales Gudelj, Suazo, Vargas, Vlachodimos y Nyland. Tampoco pudo contar Almeyda con los lesionados Ejuke, Sow, Ramón Martínez, Joan Jordán y Akor Adams. Marcao estuvo entrenando con el resto del grupo y lució un vendaje en su rodilla por precaución.

Tras conseguir la primera victoria de la temporada en Montilivi (0-2), Almeyda ya prepara el próximo duelo liguero que disputará su equipo el viernes 12 de septiembre a partir de las 21horas ante el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla FC