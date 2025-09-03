Cordón se estrena con siete fichajes sin inversión alguna

El Sevilla cerró el mercado de fichajes de crisis reconocida con una inversión de cuatro millones de euros, sin que ninguno de ellos fuese destinado a una nueva incorporación y sí al pago que quedaba para hacerse con otro 40% –llegando al 90%– de ... su jugador Lucien Agoumé. El trabajo de Antonio Cordón, quien se estrenaba llamando de parte de la entidad de Nervión, realizó hasta siete movimientos de entrada con seis de salida, llegando a ingresar el Sevilla unos 60 millones (Badé, Lukebakio e Idumbo) más otros diez diferidos en diferentes variables. Los sevillistas, de hecho, valoran el esfuerzo realizado en unos 80 millones, contando no sólo los ingresos sino esos ahorros de ficha derivados de las rebajas salariales de hombres como Marcao, Januzaj o Sow, siendo el brasileño y el suizo recompensados con un año más de contrato, en el que se dilata el pago del montante total adeudados en los años ya firmados.

La ingeniería financiera del Sevilla le ha permitido dar siete altas sin rascarse el bolsillo, con dos cesiones (Mendy y Vlachodimos), además de firmar a cinco jugadores libres. Dos de ellos, los últimos en llegar, como Fabio Cardoso o Alexis Sánchez, salieron de Oporto y Udinese mediante la fórmula de traspaso no remunerado, es decir, una venta sin coste para el comprador, sólo asumiendo el nuevo contrato de su nuevo futbolista, para que no tuviese el club que rompe relaciones con el profesional que abonarle nada a causa del cese de su actividad profesional. Más ingeniería financiera por parte de Cordón, quien no es la primera vez que se ve en una situación similar –ya le ocurrió precisamente en el Betis– y ha activado el modo de reducir gasto al máximo, con un tope de gasto por jugador inscrito.

El ejecutivo extremeño sigue insistiendo en que su primera intención ha sido la de crear un grupo fuerte, un vestuario cohesionado con su entrenador y que sea el propio Matías Almeyda el líder que tanto tiempo lleva buscando el Sevilla, tanto en la hierba como en los despachos. De puertas para adentro se reconoce igualmente en los pasillos del Sánchez-Pizjuán que han faltado algunos refuerzos, como el de Sofyan Amrabat, quien finalmente se marchó al eterno rival después de alcanzar un principio de acuerdo con los de Nervión, pero al que no se le pudo hacer un hueco por distintos motivos, entre ellos la escasez de fichas, pese a que en Nervión exponen que sí tenían capacidad para activar otros mecanismos que le colocasen en posición de hacer otro fichaje, con remanente salarial inclusive.

Las horas pasaban y el agente del mediocentro marroquí cambio de rumbo en la misma ciudad porque no le garantizaban que se fuese a cerrar la operación. El defensor Ramón Martínez debía pasar, por edad, al primer equipo o desvincularse de la disciplina sevillista, mientras que el club debía inscribir a Álvaro Fernández, por lo que las 25 fichas terminaron ocupadas. De hecho, la rescisión de Kelechi Iheanacho era necesaria desde el punto de vista numérico, conllevando también un nuevo coste para las maltrechas cuentas de los sevillistas. Antonio Cordón, quien ha aprovechado un descubrimiento del equipo de trabajo de Víctor Orta como Idumbo para conseguir la plusvalía menos esperada, igualmente está pagando errores de la anterior dirección deportiva, como esa renovación por dos temporadas al portero riojano, cuya decisión de no salir a toda costa ha penalizado la planificación final.

Los últimos en llegar

El Sevilla incorporó un hombre por línea en la recta final del mercado. Las tres primeras jornadas de Liga mostraron cierta endeblez defensiva en el conjunto nervionense, pese a que en la última de ellas, la victoria en Girona, el equipo dejase la portería a cero. Facilidad para llegar a la portería defendida ahora por Nyland, donde tampoco los mediocentros están ayudando a paliar este déficit. Por esto mismo, y pese a la nómina ingente de futbolistas que juegan como centrales, con hasta tres hombres salidos de la cantera como Kike Salas, Castrín y Ramón Martínez o los fracasados fichajes de Nianzou y Marcao, el club decidió incorporar a Fabio Cardoso desde el Oporto. El portugués firmó dos años y al Sevilla no le costó nada hacerse con sus servicios. Un poco de veteranía y más competencia para una línea que ya cuenta con hasta seis efectivos, más la ayuda que puede proporcionar en un momento dado Gudelj, o incluso el también fichaje Azpilicueta puede actuar como defensor central.

Esta cantidad de defensores permitirá que el entrenador pueda trabajar un sistema de cinco atrás para cuando le sea necesario, incluso en momentos de los partidos, como terminó ante el Girona. Tiene argumentos de sobra para ello, además de contar con laterales como Juanlu o Suazo, a los que poder arrancar con campo libre sin tantas obligaciones defensivas mejoran su rendimiento sobre la hierba. Y del mucho al poco. O al menos. En el centro del campo se ha quedado el Sevilla sin una pieza más que puede necesitar a lo largo del curso. Ha jugado los primeros partidos con la pareja Gudelj-Agoumé, dejando a Sow por delante. Si Rubén Vargas va a ser el hombre que canalice el fútbol de ataque jugando por dentro, el propio Sow puede dar un paso atrás, donde también se ha incorporado Batista Mendy, otro de esos jugadores que se han incorporado a última hora a la disciplina nervionense.

Su compatriota Agoumé juega mejor cuanto más metros tiene libre a su alrededor, pudiendo utilizar su poderosa zancada. Está igualmente más cómodo con un compañero que sea menos móvil o más táctico, aunque el perfil de Mendy no se ajuste necesariamente a este perfil, siendo más móvil, por lo que la medular se convierte en dinámica, de presionar hacia adelante y no esperar al rival. Por último, Alexis Sánchez completa un ataque donde la tarea del gol queda para Akor Adams e Isaac Romero, con una segunda línea repleta de hombres con uno contra uno y disparo de lejos. El chileno participará desde un perfil secundario. Toda aportación es bienvenida. Más sin dinero en la caja.