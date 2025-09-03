Suscríbete a
Cordón se estrena con siete fichajes sin inversión alguna

El Sevilla se refuerza con dos cedidos y cinco libres en el primer mercado del director deportivo de los recortes

Opinión: La felicidad de Antonio Cordón

Batista Mendy, en su primer entrenamiento con el Sevilla FC
Alberto Fernández

El Sevilla cerró el mercado de fichajes de crisis reconocida con una inversión de cuatro millones de euros, sin que ninguno de ellos fuese destinado a una nueva incorporación y sí al pago que quedaba para hacerse con otro 40% –llegando al 90%– de ... su jugador Lucien Agoumé. El trabajo de Antonio Cordón, quien se estrenaba llamando de parte de la entidad de Nervión, realizó hasta siete movimientos de entrada con seis de salida, llegando a ingresar el Sevilla unos 60 millones (Badé, Lukebakio e Idumbo) más otros diez diferidos en diferentes variables. Los sevillistas, de hecho, valoran el esfuerzo realizado en unos 80 millones, contando no sólo los ingresos sino esos ahorros de ficha derivados de las rebajas salariales de hombres como Marcao, Januzaj o Sow, siendo el brasileño y el suizo recompensados con un año más de contrato, en el que se dilata el pago del montante total adeudados en los años ya firmados.

