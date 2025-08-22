El Sevilla FC calca el plan diseñado desde enero

La hoja de ruta que está llevando Antonio Cordón en este primer mercado en el Sevilla FC no es desconocido para nadie. De hecho, es gemelo al que el club quiso llevar a cabo el pasado invierno, cuando llegaron cuatro ofertas muy ... golosas por los activos que más se habían revalorizado del equipo. Si bien es cierto que el Sevilla podría haber llegado a esta planificación más saneado, los resultados deportivos hubieran sigo una incógnita con Lukebakio, Badé, Carmona y Juanlu fuera del cuadro hispalense.

Estos cuatro futbolistas ya fueron tanteados seriamente el pasado mes de enero, pero ninguno quiso marcharse de Nervión, para pesar de los gestores sevillistas. No en vano, sólo con la venta de Badé y Lukebakio, el club hubiera recibido 75 millones de euros, dejando una plusvalía de 50 millones. El Aston Villa se empeñó en captar al central francés. Monchi conoce de sobra sus cualidades, ya que fue quien lo trajo a Sevilla hace dos años y medio, y ofreció un precio que rozaba los 30 millones de euros por él.

Sin embargo, Badé no quería marcharse y se respetó su decisión, aunque le intentaron convencer por activa y por pasiva. Quedó entonces un pacto tácito entre ambas partes, en el que, si este verano llegaba una oferta lo suficientemente golosa para las arcas sevillistas, el jugador tendría que marcharse. De ahí que, cuando llegó la oferta del Leverkusen, el francés sabía que su futuro estaba fuera de Nervión. Intentó esperar al Inter de Milán, puesto que prefería recalar en la Serie A que en la Bundesliga, pero el tiempo apremiaba y ya es jugador del Leverkusen de forma oficial.

Una venta excelente para el Sevilla, que se hizo con los servicios del francés por 12 millones de euros y lo ha vendido por 30 millones, que podrán ser más en función de los objetivos fijados.

Por su parte, Lukebakio sólo ha recibido este verano la oferta del Al-Qadisiyah, de la liga saudí. El fútbol exótico ya llamó a su puerta a principios de año, cuando el Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo ofreció algo más de 45 millones de euros por él. Sin embargo, el belga aspira a marcharse a un equipo Champions y sabe que tiene fútbol para competir en ligas más competitivas, más aún con el Mundial 2026 asomando por la esquina.

La revalorización de Juanlu

Sí ha merecido la pena esperar a este verano para negociar por Juanlu. El canterano sevillista rechazó en invierno (con el mercado ya cerrado) al Galatasaray. El club turco lo intentó poniendo encima de la mesa diez kilos, aunque el Sevilla tampoco estaba por la labor de vender a su jugador por ese precio, consciente de su cotización.

Ahora, el Nápoles pretende ofrecer 18 millones de euros y un porcentaje de futura venta por el de Montequinto para convencer del todo al Sevilla, pero la oferta formal aún no ha llegado por escrito. A lo largo del verano, el canterano ha tenido varias novias más, por ejemplo, el Wolves estaba dispuesto a pagar 17 millones, pero Juanlu dejó claro que, o se marchaba al Nápoles, o se quedaba en el Sevilla. Y ahí sigue el culebrón del verano. Los italianos partieron con una cifra inicial de 15 millones, pero los gestores sevillistas se cerraron en banda.

Conte tiene claro que lo quiere para su equipo y el lateral quiere acudir a su llamada. Que la operación aún no se haya caído hace creer que, finalmente, el acuerdo llegará sobre la bocina. En este caso, todo lo que reciba el Sevilla será plusvalía íntegra, una gran noticia para un club con el límite sobrepasado.

También lo sería la venta de José Ángel Carmona. La carretera de Utrera sigue ofreciendo activos que saquen las castañas del fuego a la entidad nervionense. El visueño también fue uno de los nombres propios durante la anterior ventana de fichajes. Además de renovar con el Sevilla, el Zenit se puso en contacto con él para ofrecerle un contrato superior al que tiene aquí. Además, los rusos le ponían al Sevilla diez millones de euros por delante, más otros cinco en variables.

No quiso marcharse entonces y no lo quiere hacer ahora. El Nottingham Forest ha hecho una oferta formal para ficharle, algo más de diez millones de euros. Una cantidad nada desdeñable para seguir dando pasos hacia delante en la recuperación del club. El problema es que el jugador no quiere marcharse, al menos, por el momento. Cordón quiere hacerle cambiar de opinión y, por el momento, hay esperanzas de cerrar el trato.

En total, el Sevilla podría recaudar cerca de 60 millones de euros este verano. Gran parte de esta cantidad sería plusvalía. Una cifra nada desdeñable para un equipo que ha ido en decrecimiento deportivo, pero que aún sigue contando con un potencial muy atractivo entre sus filas.