El Sevilla FC calca el plan diseñado desde enero

El club recibió ofertas por Lukebakio, Carmona, Juanlu y Badé en enero, pudiendo sacar ahora a tres de ellos

Todas las ofertas fueron rechazadas por los propios futbolistas, a pesar de la situación económica sevillista

El Sevilla FC espera la decisión de Carmona para activar su venta al Nottingham

Candela Vázquez

La hoja de ruta que está llevando Antonio Cordón en este primer mercado en el Sevilla FC no es desconocido para nadie. De hecho, es gemelo al que el club quiso llevar a cabo el pasado invierno, cuando llegaron cuatro ofertas muy ... golosas por los activos que más se habían revalorizado del equipo. Si bien es cierto que el Sevilla podría haber llegado a esta planificación más saneado, los resultados deportivos hubieran sigo una incógnita con Lukebakio, Badé, Carmona y Juanlu fuera del cuadro hispalense.

