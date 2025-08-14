Sevilla FC: El Wolves se rinde con Juanlu, que sigue esperando al Nápoles

Aunque Juanlu fue el primero en decir que no, el Wolves ha cerrado definitivamente la puerta al de Montequinto. El lateral derecho del Sevilla dejó claro hace unos días que su intención es la de abandonar al club de Nervión sólo y exclusivamente por el Nápoles. De esta forma, el canterano le cerró la puerta en la cara al Wolverhampton, que ofrecía una cantidad que se acercaba a las pretensiones de los sevillistas.

El club había dado luz verde a la operación, pero fue el propio Juanlu el que se negó a salir, puesto que no le seducía el destino y ya tenía un pacto con el Nápoles para recalar en la Serie A esta temporada.

No obstante, el Sevilla no ha aceptado la última oferta remitida por los napolitanos y, aunque desde Italia aseguran que el jugador está presionando, su entorno confirma que Juanlu sólo tiene la mente puesta en el partido del próximo domingo ante el Athletic Club.

Por su parte, el Wolverhampton se lame las heridas y ya tiene sustituto para el sevillista. Según Fabrizio Romano, los Wolves están cerca de fichar a Jackson Tchatchoua como nuevo lateral derecho. El acuerdo con el Verona está casi cerrado y el trato se está ultimando con el jugador.