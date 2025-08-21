Oficial: Badé se marcha al Bayer Leverkusen por más de 30 millones

El Bayer Leverkusen y el Sevilla FC han hecho oficial el fichaje de Loïc Badé por el conjunto alemán. Tras unas largas negociaciones, donde los andaluces han apretado en el precio y han subido la propuesta inicial de los alemanes hasta una cifra por encima de los 30 millones, como desveló ABC de Sevilla, con las variables incluidas, el jugador se despidió el martes de sus compañeros y este miércoles ha pasado el habitual reconocimiento médico.

Badé ha firmado un contrato de cinco temporadas con el conjunto de Leverkusen y entra de este modo en el apartado de ventas importantes en la historia del Sevilla, con un traspaso que no se veía desde el verano de 2022, cuando salieron futbolistas como Jules Koundé o Diego Carlos de la plantilla nervionense. Un impulso al mercado sevillista en la recta final del mismo.

El internacional con Francia, quien tiene serias opciones de acudir con su selección al Mundial del próximo verano, ha jugado un total de 93 partidos con la camiseta del Sevilla en dos temporadas y media. Llegó en el mercado invernal de la 22-23, conquistando la séptima Europa League en Budapest y ha sido uno de los referentes del equipo pese a la caída deportiva del mismo.

Badé ha ayudado a que no se desmoronase del todo el castillo nervionense, despidiéndose del equipo, eso sí, con una expulsión en su último partido de Liga contra el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Una mínima mancha a una trayectoria brillantes y a un compromiso fuera de toda duda. Su venta alivia enormemente la economía nervionense. Arranca el mercado real. Se despide un jugador al que el Sevilla va a echar mucho de menos.