Girona - Sevilla, las estadísticas del partido
Todos los datos claves del partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga
Miguel Ángel Ortiz dirigirá el Girona - Sevilla
GIREntrenador:
Míchel Sánchez4-2-3-1
13
2121724
238
102233
14
13
232412
236
162817
14
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
Estadísticas
58.5%GIR
41.5%SEV
0 Goles 2
4 Remates a puerta 4
5 Remates fuera 6
0 Remates al palo 1
13 Asistencias 9
0 Asistencias de gol 2
5 Faltas cometidas 14
13 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
360 Pases correctos 252
67 Pases fallados 71
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 5
11 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
