Girona
0
2
2ª parte
Sevilla
  • Alfonso González (29'),
  • Isaac Romero (54')

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Sábado 30/08 19:30h. Árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Estadio Montilivi. Canal Ninguna

Girona - Sevilla, las estadísticas del partido

Todos los datos claves del partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga

Miguel Ángel Ortiz dirigirá el Girona - Sevilla

Orgullo de Nervión

Girona

Entrenador:
Míchel Sánchez4-2-3-1
  1. Gazzaniga
    Portero    13
  2. Hugo Rincón
    Sustituto    2
  3. Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
    Defensa    12
  4. Daley Blind
    Sustituto    17
  5. Álex Moreno
    Defensa    24
  6. Iván Martín
    Centrocampista    23
  7. Portu
    Sustituto    8
  8. Yáser Asprilla
    Centrocampista    10
  9. Jhon Solís
    Sustituto    22
  10. Joel Roca
    Centrocampista    33
  11. Dawda Camara
    Sustituto    14
13
2121724
238
102233
14
13
232412
236
162817
14
Sevilla

Entrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
  1. 13 rjan Haskjold Nyland
    Portero
  2. 2Carmona
    Defensa
  3. 32Andrés López
    Defensa
  4. 4Kike Salas
    Defensa
  5. 12Gabriel Suazo
    Defensa
  6. 23Marcão
    Sustituto
  7. 6Gudelj
    Centrocampista
  8. 16Juanlu Sánchez
    Sustituto
  9. 28Manu Bueno
    Sustituto
  10. 17Alfonso González
    Centrocampista
  11. 14Gerard Fernández Castellano
    Sustituto
Estadísticas
58.5%GironaGIR
41.5%SEVSevilla
0 Goles 2
4 Remates a puerta 4
5 Remates fuera 6
0 Remates al palo 1
13 Asistencias 9
0 Asistencias de gol 2
5 Faltas cometidas 14
13 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
360 Pases correctos 252
67 Pases fallados 71
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 5
11 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Comentarios
