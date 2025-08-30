Girona - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Con el objetivo de, por fin, sumar sus primeros puntos en esta Liga 2025-26, el Sevilla FC afronta este sábado su choque correspondiente a la tercera jornada, frente al Girona FC. Será a las 19.30 horas cuando Montilivi acoja este encuentro entre albirrojos y nervionenses, el cual contará con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz.

Ninguno de estos dos equipos ha logrado aún puntuar en lo que llevamos de campeonato. El Sevilla cayó en San Mamés, ante el Athletic, por 3-2, y en la siguiente jornada fue derrotado por el Getafe por 1-2. Por su parte, el Rayo frustró el estreno liguero del Girona por 1-3, mientras que el cuadro gerundense cayó nuevamente una jornada después, por 5-0, en Villarreal.

Con fichajes, pero sin varios lesionados

La convocatoria del Sevilla frente al Girona presenta novedades, como la inclusión de Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos, ya inscritos en LaLiga. Sin embargo, aumenta la lista de lesionados para Almeyda, pues a las bajas ya conocidas de Sow, Januzaj, Ramón Martínez y Jordán y Nianzou se añaden las de Lukebakio y Akor Adams. Por otra parte, sigue sin estar inscrito Iheanacho, mientras que Álvaro Fernández se queda fuera una jornada más por decisión técnica. Tampoco está Pedrosa, quien está a punto de marcharse cedido al Elche.

El Sevilla ha visitado Montilivi en cinco ocasiones en partido oficial; siendo en su primera visita, en la temporada 2017-18, y en la última, la de la campaña pasada, en las que salió vencedor, por 0-1 (Muriel) y 1-2 (Arnau / Saúl y Lukebakio), respectivamente. El resto de choques en tierras gerundenses se saldaron con triunfos locales.

15:15 La PREVIA del Girona - Sevilla Los fichajes condicionan la primera final del Sevilla César Azpilicueta llegó ayer a Sevilla para formalizar su contrato y reforzar la defensa de Matías Almeyda; Lukebakio, Akor Adams, Sow, Januzaj, Joan Jordán y Ramón Martínez son bajas para hoy en Montilivi 15:00 Miguel Ángel Ortiz dirigirá el Girona - Sevilla El Sevilla FC visita este sábado al Girona para disputar la jornada 3 de LaLiga en Montilivi. El equipo nervionense se medirán ante los pupilos de Míchel a partir de las 19.30 horas en un duelo que estará dirigido por Miguel Ángel Ortiz, del colegio madrileño. Estará asistido por Javier Iglesias en el VAR. 14:45 Dónde ver Girona - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Con tantos problemas en forma de lesiones como frentes abiertos en la recta final del mercado, el conjunto de Almeyda afronta este sábado una importante cita en Montilivi antes del parón liguero 14:30 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga que van a disputar el Girona FC y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

