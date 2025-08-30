Suscríbete a
+Nervión

Los fichajes condicionan la primera final del Sevilla

César Azpilicueta llegó ayer a Sevilla para formalizar su contrato y reforzar la defensa de Matías Almeyda

Lukebakio, Akor Adams, Sow, Januzaj, Joan Jordán y Ramón Martínez son bajas para hoy en Montilivi

Dónde ver Girona - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Manu Bueno, Juanlu y Suazo, en el aeropuerto de Sevilla
Manu Bueno, Juanlu y Suazo, en el aeropuerto de Sevilla Juan Flores
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Casi arrastrándose, el Sevilla FC roza el 1 de septiembre con la confianza de iniciar una nueva etapa. La meta fijada por Antonio Cordón se encuentra a la vuelta de la esquina y, a priori, los remiendos parecen insuficientes. O quizás el director ... de fútbol del Sevilla pretenda cerrar de una tacada varias operaciones de entradas y salidas sobre la bocina. El caso es que, en este preciso momento, al plantel de Nervión no le ha cambiado tanto la cara como se esperaba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app