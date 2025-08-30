Los fichajes condicionan la primera final del Sevilla

Casi arrastrándose, el Sevilla FC roza el 1 de septiembre con la confianza de iniciar una nueva etapa. La meta fijada por Antonio Cordón se encuentra a la vuelta de la esquina y, a priori, los remiendos parecen insuficientes. O quizás el director ... de fútbol del Sevilla pretenda cerrar de una tacada varias operaciones de entradas y salidas sobre la bocina. El caso es que, en este preciso momento, al plantel de Nervión no le ha cambiado tanto la cara como se esperaba.

Si bien ayer llegó César Azpilicueta para ser una pieza polivalente dentro de la zaga sevillista, al cuadro de Nervión le urge al menos un central, reforzar la medular con un perfil organizador y, al menos, otro delantero. No obstante, para que estos fichajes lleguen y puedan ser inscritos, el Sevilla tendría que hacer un par de traspasos como, por ejemplo, los de Rubén Vargas e Iheanacho.

El suizo no está seguro de querer marcharse, puesto que quiere jugar el Mundial de 2026 y sabe que en el Sevilla es uno delos jugadores que más destaca. Sin embargo, el club hispalense necesita facturar y ya se verá si sus regateos con el Villarreal dan o no resultado. Sí parece estar más encaminada la salida de Iheanacho, aunque el hermetismo del club respecto al nigeriano es total. Sólo ha trascendido su petición especial de no inscribirlo al estar tramitando su salida.

El que sí tiene ya pie y medio fuera de la entidad hispalense es Adrià Pedrosa. El lateral izquierdo ha recogido el guante que, insistentemente, le han tirado y está a punto de ser nuevo jugador del Elche. El Sevilla se encuentra ultimando su cesión para esta temporada, ya que Matías Almeyda no cuenta con el catalán y su salida seguiría facilitando el trabajo de la dirección deportiva. Eso sí, la ficha del jugador la pagarán entre ambos clubes y la intención es fijar una opción de compra.

Rivales de capa caída

Ante este panorama de entradas y salidas, Matías Almeyda sólo ha podido elaborar una lista de convocados con catorce jugadores del primer equipo (dos de ellos, porteros) y completar con jugadores de la cantera, entre los que debuta Álex Costa.

Lukebakio y Akor Adams se han unido esta semana a la nómina de jugadores lesionados tras el partido ante el Getafe, y ya son . Especialmente preocupante es la baja del nigeriano, que deja a Almeyda sólo con Isaac como delantero de referencia. Con Iheanacho sin inscribir, Peque podría también servir para ocupar la punta y, por si las moscas, el argentino ha convocado al delantero del Sevilla Atlético.

También se encuentran en la expedición sevillista Gabriel Suazo, Alfon González y Odysseas Vlachodimos, los cuáles han tenido que esperar a la jornada 3 para poder estrenarse como jugadores blanquirrojos. Una espera que no es agradable para ningún profesional, pero desde el club transmiten su agradecimiento a todo el grupo por haber salido de esta situación por el esfuerzo de todos.

Los nuevos fichajes han tenido paciencia, mientras que algunos de sus compañeros han adaptado sus contratos para facilitar la inscripción de los mismos. Una confluencia que denota el sentimiento de unidad que hay actualmente dentro de la plantilla. No obstante, ahora hay que responder sobre el terreno de juego. Al Sevilla le urge ganar o, como mínimo, no perder. El mal papel que firmó ante el Getafe ha provocado la nerviosera y encadenar tres jornadas con derrotas puede ser fatal para un proyecto que ni ha arrancado.

Alineaciones probables Girona FC Gazzaniga; H. Rincon, V. Reis, D. Lopez, Blind, Alex Moreno; Asprilla, Solís, Martín, Roca y Stuani.

Gazzaniga; H. Rincon, V. Reis, D. Lopez, Blind, Alex Moreno; Asprilla, Solís, Martín, Roca y Stuani. Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé; Juanlu, Vargas, Alfon e Isaac.

Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé; Juanlu, Vargas, Alfon e Isaac. Árbitro Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño)

Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño) Estadio Montilivi

El problema es que su rival, el Girona, se encuentra exactamente en la mismas situación. Los de Michel han transmitido muy malas sensaciones en sus primeros dos duelos de la temporada y aún se lamen las heridas de la goleada que sufrió el pasado fin de semana en el estadio de la Cerámica.

Michel está convencido de que la situación va a ir a mejor y confía en el grupo que terminará de perfilarse este próximo lunes. Esta semana ha llegado Álex Moreno para reforzar el costado izquierdo. No obstante, el Girona cuenta también con numerosas bajas, tal y como reconoció su entrenador ayer. «Tsygankov no ha entrenado por molestias en la pierna izquierda y mañana decidiremos si puede jugar. Yangel Herrera está lesionado y Miovski está en una situación de que puede salir. Ha de decidir su futuro y para mañana no estará. Tampoco Abel Ruiz ni Van de Beek, que siguen lesionados. La mala noticia es la baja importante de Juan Carlos que se hizo daño en la rodilla», explicó.

Ante este panorama, cualquier cosa puede pasar hoy sobre el tapete de Montilivi entre dos equipos que, por el momento, son carne de puestos de descenso.