Alineaciones probables del Girona - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Los jugadores del Sevilla, en una sesión de entrenamiento previa a la visita al Girona en LaLiga

Aún con el casillero a cero tras dos jornadas de LaLiga ya disputadas, el Sevilla FC afronta un tercer choque que se antoja fundamental para subir la moral tanto de la plantilla como de los aficionados. Será este sábado ante el Girona FC, a partir de las 19.30 horas en Montilivi, cuando los de Matías Almeyda cuenten con una nueva oportunidad para sumar la primera victoria del curso.

Será este el segundo partido a domicilio de los hispalenses; el primero tuvo lugar en San Mamés, ante el Athletic, con motivo de una primera jornada liguera en la que los de Nervión cayeron finalmente por 3-2. Por su parte, el Girona está en una situación similar, sin conocer aún el triunfo esta campaña; su primer partido en Montilivi fue ante el Rayo, frente al que cayeron por 1-3.

La posible alineación del Sevilla ante el Girona

Se dan varias novedades en la expedición que viaja a Gerona para este choque, tanto para bien como para mal. Y es que, por fin, Almeyda podrá contar con algunos de los fichajes; son los casos de Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos, quienes ya han sido inscritos en LaLiga, a diferencia de Iheanacho. Sin embargo, el técnico argentino suma nuevas bajas por lesión, pues a las ya conocidas de Sow, Januzaj, Ramón Martínez y Jordán y Nianzou hay que añadir las de Lukebakio y Akor Adams. Tampoco están entre los convocados Idumbo, al estar cerrándose su venta al Mónaco; Pedrosa, quien está cerca de marcharse cedido al Elche, ni Álvaro Fernández, por decisión técnica.

La posible alineación del Sevilla ante el Girona Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Gudelj, Agoumé; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon e Isaac.

Los tres fichajes que han sido por fin inscritos, Vlachodimos, Gabriel Suazo y Alfon, serían las grandes novedades en el once sevillista en Montilivi, así como la titularidad de Isaac en ataque.

La posible alineación del Girona ante el Sevilla

El conjunto gerundense llega también con bajas a esta tercera jornada ante el Sevilla. En concreto, Míchel no podrá contar con los lesionados Ricard Arter, Yangel Herrera y Van de Beek, mientras que Abel Ruiz sería duda hasta última hora. En cambio, el técnico del Girona recupera a Gazzaniga, tras cumplir sanción el pasado fin de semana, y a Tsygankov, quien trabajó al margen durante algunas sesiones esta semana.

La posible alineación del Girona ante el Sevilla Girona FC Gazzaniga; H. Rincón, V. Reis, D. López, Blind, Álex Moreno; Asprilla, Solís, Martín, Roca, Stuani.

La novedad en el once albirrojo estaría en la vuelta de Gazzaniga bajo palos; Míchel también optaría por formar con defensa de cinco ante el Sevilla