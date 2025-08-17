Las estadísticas del Athletic - Sevilla FC
Todos los datos de la jornada número 1 de LaLiga EA Sports
Athletic - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025
ATHEntrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
1
123417
618
92310
11
13
162442
6
10182021
9
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-1-4-1
Estadísticas
47.8%ATH
52.2%SEV
2 Goles 2
2 Remates a puerta 6
3 Remates fuera 4
1 Remates al palo 0
9 Asistencias 9
0 Asistencias de gol 2
7 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 7
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
266 Pases correctos 314
66 Pases fallados 62
0 Fueras de juego 6
4 Paradas 0
10 Corners 1
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1
