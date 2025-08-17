Suscríbete a
+Nervión
Athletic
Athletic
  • N. Williams (35') ,
  • Maroan Sannadi (42')
2
2
2ª parte
Sevilla
Sevilla
  • Dodi Lukébakio (59'),
  • Lucien Agoumé (71')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Domingo 17/08 19:30h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio San Mamés. Canal Ninguna

Las estadísticas del Athletic - Sevilla FC

Todos los datos de la jornada número 1 de LaLiga EA Sports

Athletic - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Las estadísticas del Athletic - Sevilla FC
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Athletic

ATH

Entrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
  1. Unai Simón
    Portero    1
  2. Jesús Areso
    Defensa    12
  3. Dani Vivian
    Defensa    3
  4. A. Paredes
    Defensa    4
  5. Yuri
    Defensa    17
  6. Mikel Vesga
    Sustituto    6
  7. Mikel Jauregizar
    Centrocampista    18
  8. I. Williams
    Centrocampista    9
  9. R. Navarro
    Sustituto    23
  10. N. Williams
    Centrocampista    10
  11. Guruzeta
    Sustituto    11
1
123417
618
92310
11
13
162442
6
10182021
9
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda4-1-4-1
  1. 13 rjan Haskjold Nyland
    Portero
  2. 16Juanlu Sánchez
    Defensa
  3. 24Januzaj
    Sustituto
  4. 4Kike Salas
    Defensa
  5. 2Carmona
    Defensa
  6. 6Gudelj
    Centrocampista
  7. 10Dodi Lukébakio
    Centrocampista
  8. 18Lucien Agoumé
    Centrocampista
  9. 20Djibril Sow
    Centrocampista
  10. 21Chidera Ejuke
    Sustituto
  11. 9Akor Adams
    Delantero
Estadísticas
47.8%AthleticATH
52.2%SEVSevilla
2 Goles 2
2 Remates a puerta 6
3 Remates fuera 4
1 Remates al palo 0
9 Asistencias 9
0 Asistencias de gol 2
7 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 7
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
266 Pases correctos 314
66 Pases fallados 62
0 Fueras de juego 6
4 Paradas 0
10 Corners 1
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app