Alineaciones probables del Athletic - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Ya ha comenzado LaLiga 2025-26, en la que el Sevilla FC se estrenará este nuevo curso en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Un duelo de gran calibre para medir las fuerzas de los sevillistas en esta primera jornada, que además supondrá el debut de Matías Almeyda al frente de los de Nervión. Será a partir de las 19.30 horas de este domingo cuando eche a rodar el balón en la capital bilbaína.

Una victoria, una derrota y un empate (uno de ellos, en el Trofeo Antonio Puerta que se decantó para los hispalenses en la tanda de penaltis) es el bagaje del Sevilla en la pretemporada 2025. Menos fructífero, a nivel de resultados, ha sido el verano de los de Ernesto Valverde, con una victoria y seis derrotas en sus amistosos.

La posible alineación del Sevilla ante el Athletic

La pretemporada sevillista ha dejado también tras de sí una buena ristra de lesionados, hasta tal punto de que Almeyda afrontará la primera jornada de LaLiga con cinco bajas, como son las de Nianzou, Jordán, Vargas, Ramón Martínez y Badé. Por decisión técnica, no han viajado a Bilbao ni Álvaro Fernández ni Rafa Mir. Tampoco estarán disponibles Alfon, Gabriel Suazo ni Vlachodimos, al no haber logrado el club inscribirlos aún en la competición, cosa que sí ha podido hacer con Akor Adams. Además, Idumbo, Ejuke y Pedrosa forman parte de la lista de convocados tras recuperarse de sus respectivas molestias esta semana, al igual que Juanlu, por quien el Sevilla espera cerrar un acuerdo con el Nápoles. Por otra parte, en vista de las bajas, el técnico argentino se ha visto obligado a tirar de varios canteranos como Rafa Romero, Castrín, Edu Altozano, Manu Bueno y Miguel Sierra.

La posible alineación del Sevilla ante el Athletic Sevilla FC Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor Adams e Idumbo.

La novedad en el once sevillista estaría en la delantera, pudiendo ser Akor Adams la referencia ofensiva del equipo en San Mamés.

La posible alineación del Athletic ante el Sevilla

Por su parte, el Athletic también recibirá con varias bajas al Sevilla este domingo. Y es que Valverde no podrá contar con jugadores como Sancet, Beñat Prados, Unai Gómez y Egiluz; tampoco con Yeray, suspendido. Con lo cual, el preparador extremeño deberá reconfigurar su once de gala en este estreno liguero.

La posible alineación del Athletic ante el Sevilla Athletic Club Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Berenguer; Iñaki Williams, Maroan y Nico Williams.

Areso, una de las dos incorporaciones del conjunto athleticzale este verano, partiría de inicio en el lateral diestro. En la delantera, los hermanos Williams serían las figuras más destacadas de la alineación del Athletic ante el Sevilla.