Athletic - Sevilla FC: En Bilbao son balas de verdad

Se acabaron las pruebas. El nuevo Sevilla de Matías Almeyda tiene su puesta de largo en San Mamés, un escenario de altura al que llega disminuido por esos problemas económicos que le impiden contar con los refuerzos, pero con la ilusión que transmite el ... argentino. Casi a última hora, el técnico pudo incluir a Akor Adams y Adnan Januzaj en la convocatoria, dos elementos para paliar una amplia lista de ausencias entre los no inscritos –Rubén Vargas, Iheanacho, Rafa Mir, Alfon y Suazo– y los lesionados –Badé, Ramón Martínez, Nianzou, Joan Jordán–, aunque sí recuperó a Ejuke, Stanis Idumbo y Pedrosa.

Llega la hora de la verdad, por más que Antonio Cordón apunte al 1 de septiembre en su calendario particular. Los tres primeros puntos de la temporada contarán como los siguientes y este Sevilla comienza a medias ante un Athletic de Champions. Sin Sancet pero con los hermanos Williams, Ernesto Valverde pasó página en la previa de la paupérrima pretemporada de su equipo para apuntar al inicio de la competición. Sin fiarse del Sevilla, por los precedentes anteriores ante los hispaleneses o los propios, que le cuesta arrancar al Athletic con el extremeño en el banquillo.

El sevillismo ha depositado su fe en Almeyda. Con escasos movimientos en la plantilla, ante la imposibilidad de incluirlos hasta que se produzcan salidas, el argentino ha asumido el liderazgo de este nuevo proyecto. Con un discurso realista y cercano, en el que asume la crudeza del momento pero con la esperanza de ofrecerle al aficionado un equipo cohesionado y del que pueda mostrarse orgulloso.

Con el partido de Marsella como referencia, cuando el Sevilla supo resistir las embestidas de un equipo también de Champions, Almeyda buscará el compromiso colectivo como principal virtud. «Había que salir bien de acá y salieron perfectos», les dijo el argentino a sus jugadores tras un ejercicio de resistencia ante el Olympique que mantuvo de pie a su equipo y que será el espejo para medirse al Athletic. No cuenta con demasiadas alternativas el argentino para conformar un once coherente con lo que ha trabajado durante el verano. Con Pedrosa entre algodones, todo apunta a que Carmona hará de lateral izquierdo de urgencia para que Juanlu, todavía jugador sevillista, lo haga en el diestro. Esa defensa que preocupa al entrenador como punto débil de la pretemporada, se completará con Marcao y Kike Salas, salvo que finalmente opte por el joven Castrín, que cumplió en el último amistoso en Toulouse.

Alineaciones probables Athletic Club Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams y Maroan.

Sevilla FC Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor Adams e Idumbo.

Árbitro Hernández Maeso (C. Extremeño).

Estadio y hora San Mamés (DAZN, 19:30).

Más reconocible será el equipo en del centro del campo hacia delante. Gudelj, Sow y Agoumé formarían en la medular para darle solidez al equipo, mientras que Lukebakio, Idumbo –con la alternativa de Ejuke– y Akor Adams se encarguen tanto de generar el juego de ataque como de esa primera línea de presión tan importante para el entrenador.

«Son agresivos y quieren ganar duelos», apuntó Valverde como uno de los puntos fuertes de este Sevilla que empieza a construir Almeyda. Las altas cargas físicas de la pretemporada, con esos datos que maneja el cuerpo técnico liderado por el argentino, deben servir para que su equipo le imprima más ritmo al juego. Presionar en campo contrario como primera medida para llegar al área rival con más elementos, aunque con la necesidad de corregir esos balances defensivos que le han costado problemas en los amistosos. El Athletic de Valverde medirá el nivel de este Sevilla. Una dura piedra de toque, pero que exigirá lo mejor de Almeyda y los suyos. «El Sevilla nunca se rinde», dijo el argentino, que en San Mamés ya no está en modo prueba y sí con balas y puntos de verdad.