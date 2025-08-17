Suscríbete a
Athletic - Sevilla FC: En Bilbao son balas de verdad

El nuevo Sevilla de Almeyda sale a escena disminuido por los problemas para inscribir a los refuerzos pese a las inclusiones de Akor y Januzaj

Akor Adams y Ejuke junto a Iheanacho, en un entrenamiento del Sevilla
Akor Adams y Ejuke junto a Iheanacho, en un entrenamiento del Sevilla manuel gómez
Se acabaron las pruebas. El nuevo Sevilla de Matías Almeyda tiene su puesta de largo en San Mamés, un escenario de altura al que llega disminuido por esos problemas económicos que le impiden contar con los refuerzos, pero con la ilusión que transmite el ... argentino. Casi a última hora, el técnico pudo incluir a Akor Adams y Adnan Januzaj en la convocatoria, dos elementos para paliar una amplia lista de ausencias entre los no inscritos –Rubén Vargas, Iheanacho, Rafa Mir, Alfon y Suazo– y los lesionados –Badé, Ramón Martínez, Nianzou, Joan Jordán–, aunque sí recuperó a Ejuke, Stanis Idumbo y Pedrosa.

