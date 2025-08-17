Athletic - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Sevilla FC debuta en LaLiga 2025-26 este domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Será en San Mamés donde Matías Almeyda se estrene en partido oficial como entrenador sevillista, después de una pretemporada en la que sumó una victoria, una derrota y cuatro empates. Francisco José Hernández arbitrará este choque entre bilbaínos y nervionenses que comenzará a las 19.30 horas.

Una temporada más, la competición doméstica da inicio sin que los equipos hayan cerrado aún sus planteles, estando aún abierto el mercado de fichajes. Por el momento, los sevillistas han hecho tres incorporaciones (Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos), mientras que los athleticzales han hecho dos fichajes (Areso y Robert Navarro).

Una salida compleja a la que se suman varias bajas

Los dos equipos afrontarán esta primera jornada de LaLiga con varias ausencias, ya sea por lesiones o por la demora en las inscripciones. En el caso del Sevilla, se han quedado fuera de la convocatoria los lesionados Nianzou, Jordán, Vargas, Ramón Martínez y Badé, al igual que los tres fichajes del verano, al no estar aún inscritos. Por el contrario, Almeyda sí podrá contar con Akor Adams, así como con los recuperados Idumbo, Ejuke y Pedrosa.

Las salidas a Bilbao, históricamente, han sido complejas para los de Nervión, quienes cuentan con un bagaje de 59 derrotas, 21 victorias y once empates en sus visitas al Athletic. La de la pasada campaña, en la 8ª jornada, se saldó con empate a uno (Jauregizar / Álex Padilla en propia puerta), mientras que la última victoria del Sevilla en San Mamés se dio en la temporada 2022-23, por 0-1 (Ocampos).

Actualizar Actualizado Hace 1 minuto

15:00 Francisco José Hernández arbitrará el Athletic - Sevilla El Sevilla FC ya conoce quién dirigirá su estreno liguero en San Mamés. Se trata de Francisco José Hernández, perteneciente al colegio extremeño. Este árbitro ya dirigió al Sevilla la pasada campaña en dos ocasiones, en su debut ante Las Palmas, partido que se saldó con un empate a dos, y ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán. Un duelo que también finalizó en tablas (1-1). 14:45 Dónde ver Athletic de Bilbao - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Los de Almeyda, pendientes de las inscripciones y a la espera de más fichajes, arrancan este domingo la temporada en San Mamés 14:30 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga que van a disputar el Athletic Club y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}