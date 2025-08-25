Sevilla - Getafe: Vuelve a casa con aún todo por hacer

Una semana después, la única novedad que se ha dado en el Sevilla FC es la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen. El hueco que ha dejado el francés ha será ocupado por Rubén Vargas en las inscripciones de LaLiga y ... ya se verá si el club se saca algún as de la manga para realizar alguna extra. La incorporación del suizo es más que necesaria para una plantilla que sigue muy mermada de efectivos para competir al máximo nivel en este inicio de curso.

Por su parte, tanto Juanlu como Carmona siguen contando para su actual entrenador hasta que alguien diga lo contrario. Lo del canterano de Montequinto con el Nápoles apunta a dilatarse hasta el final. Una situación que ha sido propiciada tanto por el Sevilla como por el club italiano, en un tiro y afloja, que sólo está posponiendo la planificación sevillista.

Diferente es la situación de Carmona. El visueño no las tiene toda consigo para dar el salto a la Premier League, a pesar de saber que el Sevilla ha aceptado la oferta del Nottingham Forest. El jugador tiene la última palabra, aunque ahora mismo tenga pie y medio más dentro que fuera.

Este atasco en las salidas está torpedeando las inscripciones de los nuevos fichajes y Suazo, Alfon y Vlachodimos ven como, una semana más, van a tener que ver el partido desde la grada. También siguen esperando sus inscripciones Iheanacho, Álvaro Fernández y Joan Jordán.

El reencuentro de Almeyda con Nervión

Con estos mimbres, Matías Almeyda afronta su debut en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. Muchas piedras en el camino para el argentino, quien asegura que esto no le empaña la ilusión de reencontrarse con la que fue su casa hace 29 años durante su etapa de futbolista. Así lo reconoció el propio técnico en la rueda de prensa previa a este partido: «Entusiasmado, con ganas y sobre todo con ganas de una alegría. Es el inicio del torneo en nuestra casa e intentaremos hacernos fuertes».

Si el equipo sale con la misma actitud y seriedad con la que afrontó su duelo en San Mamés, el técnico tendrá mucho ganado en la grada del estadio nervionense. La paciencia de la afición es muy voluble, teniendo en cuenta la disconformidad que predomina con los gestores del club. No obstante, una buena imagen (y conseguir los primeros puntos de la temporada), hará que Almeyda siga ganando tiempo, al menos, hasta que pueda contar con todos sus jugadores.

El Sevilla está jugando aún con armas de fogueo, aunque la guerra haya empezado de forma oficial. La tregua sólo se dará hasta el 1 de septiembre y, en función del equipo que componga Cordón, el sevillismo ya sabrá a lo que atenerse.

Para hoy, Almeyda podrá contar con Castrín y Vargas. El suizo de incorporó esta semana tras recuperarse de su lesión, mientras que el canterano ha tenido unas molestias de las que se ha recuperado a tiempo para esta segunda jornada. No obstante, el Sevilla no podrá contar ni con Idumbo ni Januzaj, que cayeron lesionados después del duelo en San Mamés.

Los nuevos fichajes, Alfon, Suazo y Vlachodimos siguen sin poder jugar al no estar inscritos tampoco para esta segunda jornada

Por su parte, el Getafe llega a este partido con la posibilidad de inscribir a alguno de los jugadores que aún no lo están. Es el caso de Neyou, Javi Muñoz, Kiko Femenía, Juanmi y Abqar. La marcha de Uche a la Premier League ha dejado unos 20 millones de euros en las arcas del Getafe, que está trabajando para que el técnico alicantino cuente con más efectivos.

Además, Bordalás ha recuperado a Domingos Duarte tras cumplir sanción, mientras que Borja Mayoral llegaría justo a esta cita en la capital hispalense. Un leve consuelo para el desolador panorama con el que partía el conjunto azulón para esta jornada.

A pesar de todas estas ausencias, el Getafe viene de puntuar en Balaídos. Un estreno liguero que resolvió con facilidad gracias a los goles de Liso y Uche, el cual no ha viajado a Sevilla con sus compañeros tras haber cerrado su fichaje . Con esta inyección de moral, los de Bordalás visitan un escenario que no se les da especialmente: el Sánchez-Pizjuán.

Alineaciones probables Sevilla FC Nyland; Junalu, Castrín, Kike Salas, Pedrosa; Agoumé, Gudelj, Sow; Lukebakio, Vargas y Akor.

Nyland; Junalu, Castrín, Kike Salas, Pedrosa; Agoumé, Gudelj, Sow; Lukebakio, Vargas y Akor. Getafe Soria; Davinchi, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Mayoral.

Soria; Davinchi, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Mayoral. Árbitro Díaz de Mera (C. Castellano-manchego).

Díaz de Mera (C. Castellano-manchego). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Y es que, si nos remontamos a la última temporada, el cuadro nervionense registró su primera victoria del curso ante los de Bordalás (1-0) en casa, con gol de Jesús Navas. Su último gol como profesional, por cierto. En el histórico de duelos entre ambos equipos, de los 46 encuentros en los que se han enfrentado, 23 se han saldado con victoria sevillista, mientras que 15 han sido victorias azulonas. Sólo ha habido ocho empates.

Aunque de poco sirven los números en el fútbol. Bien lo sabe Almeyda, que se encomendará al trabajo duro, a la ambición y a no bajar los brazos para conseguir registrar su primera victoria como sevillista. En casa, ante los suyos y en la jornada 2.