Sevilla FC - Getafe, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Sevilla FC cierra este lunes la segunda jornada de LaLiga recibiendo al Getafe CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Será este el primer choque oficial que los de Matías Almeyda disputen ante sus aficionados, siendo esta temporada 38.108 los abonados de la entidad. Sevillistas y getafenses se darán cita a partir de las 21.30 horas, con motivo de un choque que contará con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera.

Los de Nervión llegan a este segundo encuentro liguero tras caer en San Mamés (3-2); pese a una loable actuación en el segundo tiempo, sin que ello sirviese para al menos puntuar ante el Athletic. Por su parte, el Getafe se estrenó esta campaña con victoria por 0-2 ante el Celta de Vigo.

A por la primera victoria, y como local

Los de Almeyda buscarán iniciar su periplo en casa esta temporada con victoria, resarciéndose así de un curso 2024-25 en el que la actuación del Sevilla dejó que desear ante su gente. Para este choque, el técnico argentino seguirá sin poder contar con los lesionados Idumbo, Januzaj, Ramón Martínez, Jordán y Nianzou, aunque este último ya se ha incorporado a los entrenamientos grupales. Tampoco estarán disponibles aún los no inscritos Iheanacho, Rubén Vargas, Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos; así como Álvaro Fernández, en este caso por decisión técnica.

El Sevilla recibe este lunes a un rival propicio para puntuar. Y es que, frente al Getafe, como locales, los nervionenses han sumado 14 victorias, tres empates y cinco derrotas en su historia. El choque del curso pasado, correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga, se saldó con victoria por 1-0, gracias a un gol de Jesús Navas; mientras que la última victoria azulona en el Sánchez-Pizjuán data de diciembre de 2023, por 0-3, siendo este el choque que propició la destitución de Diego Alonso como entrenador sevillista.

17:15 La PREVIA del Sevilla - Getafe Vuelve a casa con aún todo por hacer Se espera que, como mínimo se inscriba a Rubén Vargas y que Juanlu y Carmona estén en la convocatoria para el Getafe; Almeyda afronta su primer partido en el banquillo del Sánchez-Pizjuán con el equipo a medio hacer 17:00 Diaz de Mera dirigirá el Sevilla - Getafe Isidro Díaz de Mera será el encargado de dirigir el Sevilla - Getafe de este próximo lunes. El partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga tendrá lugar en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 21.30 horas. Un duelo que estará marcado por la ausencia de jugadores por parte de ambos equipos, por problemas a la hora de inscribirlos. 16:45 Dónde ver Sevilla - Getafe: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Los de Almeyda, pendientes de fichajes, salidas e inscripciones en la recta final del mercado, debutan este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán 16:30 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga que van a disputar el Sevilla FC y el Getafe CF. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

