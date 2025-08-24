Alineaciones probables del Sevilla - Getafe de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Los jugadores del Sevilla, durante un entrenamiento en la ciudad deportiva previo a la visita del Getafe

Con la espinita aún de que se le escapase, al menos, un punto en la primera jornada de LaLiga, el Sevilla FC afronta su segundo compromiso oficial de la recién iniciada temporada 2025-26. En esta ocasión, los de Matías Almeyda disputarán su primer partido como local, en un Ramón Sánchez-Pizjuán que recibirá al Getafe CF para un choque que dará inicio a partir de las 21.30 horas de este lunes.

Aunque sí lo hará con carácter oficial, no es esta la primera vez que Nervión recibe a los suyos durante estas semanas veraniegas, pues recientemente Almeyda ya pisó el césped de su nuevo estadio. Lo hizo con motivo del Trofeo Antonio Puerta, disputado ante el Al-Qadsiah a inicios del mes de agosto. El resultado fue de 2-2, aunque los locales terminaron llevándose el choque en los penaltis. Por su parte, un Getafe que inició LaLiga con solo trece jugadores del primer equipo inscritos terminó llevándose su partido de la primera jornada ante el Celta (0-2).

La posible alineación del Sevilla ante el Getafe

Almeyda seguirá padeciendo para esta segunda jornada liguera el problema de las inscripciones. Y es que, pese a la venta de Badé, en el Sevilla continúan sin estar inscritos Iheanacho, Rubén Vargas, Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos. Aparte de estas, están las bajas por lesión de Idumbo, Januzaj, Ramón Martínez y Joan Jordán, además de la de Nianzou, quien ya ha empezado a entrenar con el grupo. Asimismo, por decisión técnica, se queda fuera de la convocatoria Álvaro Fernández, mientras que sí forman parte de la misma Carmona y Juanlu, por quienes el Nottingham Forest y el Nápoles, respectivamente, mantienen el interés.

La posible alineación del Sevilla ante el Getafe Sevilla FC Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor Adams y Vargas.

Akor Adams se mantendría como la referencia ofensiva del Sevilla una jornada más, apostando Almeyda por un once muy similar al que ya sacó en San Mamés. La novedad estaría en la titular de Vargas.

La posible alineación del Getafe ante el Sevilla

Con multitud de bajas llega también el Getafe a este choque ante el conjunto nervionense. Y es que Bordalás no podrá contar este lunes con el sancionado Sancris, ni con los no inscritos Neyou, Javi Muñoz, Kiko Femenía, Juanmi y Abqar. Eso sí, el técnico alicantino recupera a Domingos Duarte tras cumplir sanción, mientras que Borja Mayoral llegaría justo a esta cita en la capital hispalense.

La posible alineación del Getafe ante el Sevilla Getafe CF David Soria; Davinchi, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Uche y Mayoral.

La novedad en el once azulón sería la titularidad de Borja Mayoral en ataque, formando dupla ofensiva junto a un Uche por quien, tal y como ha comentado el presidente del Getafe, el club debe escuchar ofertas.