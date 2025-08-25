Suscríbete a
Sevilla
Sevilla
  • J. Iglesias (44') (PP)
1
2
2ª parte
Getafe
Getafe
  • Adrián Liso (14'),
  • Adrián Liso (50')

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Lunes 25/08 21:30h. Árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal Ninguna

Sevilla FC - Getafe, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga

Estadísticas correspondientes al partido Sevilla FC-Getafe correspondiente a la segunda jornada del campeonato en Primera división.

Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
  1. rjan Haskjold Nyland
    Portero    13
  2. Pedrosa
    Sustituto    3
  3. Andrés López
    Defensa    32
  4. Kike Salas
    Defensa    4
  5. Carmona
    Defensa    2
  6. Gudelj
    Centrocampista    6
  7. Lucien Agoumé
    Centrocampista    18
  8. Dodi Lukébakio
    Centrocampista    10
  9. Gerard Fernández Castellano
    Sustituto    14
  10. Isaac Romero
    Sustituto    7
  11. Akor Adams
    Delantero    9
13
33242
618
10147
9
13
21622216
31105
823
Getafe

GET

Entrenador:
José Bordalás5-3-2
  1. 13David Soria
    Portero
  2. 21J. Iglesias
    Defensa
  3. 6Mario Martín
    Centrocampista
  4. 2Djené
    Defensa
  5. 22D. Duarte
    Defensa
  6. 16Diego Rico
    Defensa
  7. 31Ismael Bekhoucha
    Sustituto
  8. 10Christantus Uche
    Delantero
  9. 5Luis Milla
    Centrocampista
  10. 8Arambarri
    Centrocampista
  11. 23Adrián Liso
    Delantero
Estadísticas
71.6%SevillaSEV
28.4%GETGetafe
1 Goles 2
3 Remates a puerta 6
8 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
11 Asistencias 5
0 Asistencias de gol 2
9 Faltas cometidas 23
23 Faltas recibidas 9
2 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
444 Pases correctos 127
76 Pases fallados 86
4 Fueras de juego 1
4 Paradas 3
5 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

