Sevilla FC - Getafe, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga
Estadísticas correspondientes al partido Sevilla FC-Getafe correspondiente a la segunda jornada del campeonato en Primera división.
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
13
33242
618
10147
9
13
21622216
31105
823
GETEntrenador:
José Bordalás5-3-2
Estadísticas
71.6%SEV
28.4%GET
1 Goles 2
3 Remates a puerta 6
8 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
11 Asistencias 5
0 Asistencias de gol 2
9 Faltas cometidas 23
23 Faltas recibidas 9
2 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
444 Pases correctos 127
76 Pases fallados 86
4 Fueras de juego 1
4 Paradas 3
5 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete