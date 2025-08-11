El balance de Almeyda tras su primera pretemporada en el Sevilla FC: «Estamos buscando un estilo diferente»

El Sevilla FC clausuró su pretemporada el pasado domingo frente al Toulouse, en un duelo que quedó en tablas tras empatar en conjunto francés en el minuto 86. Un partido en el que el conjunto blanquirrojo mostró una de sus peores versiones desde que Matías Almeyda ocupa el banquillo.

Precisamente, Almeyda atendió a los medios de comunicación del Sevilla FC tras este colofón final a la pretemporada. Para el argentino fue un encuentro destinado a «seguir creciendo, hubo momentos buenos y otros regulares, pero lo que estoy valorando es el esfuerzo de los jugadores. Hay situaciones habladas y entrenadas que cuando se hacen mal acabas sacando desde el medio, el fútbol es así de simple...«.

Respecto a las sensaciones que le ha transmitido el grupo este verano, Almeyda las cataloga de «positivas»: «El balance de la pretemporada es positivo, estamos en búsqueda de un estilo diferente al que se venía realizando a través de una metodología diferente a la que se venía realizando. Todo cambio necesita un poco de tiempo, pero se han visto buenas cosas, sobre todo en la mentalidad de sacar puntos. Es difícil que esté satisfecho porque siempre hay cosas que corregir, lo estaré cuando acabe el torneo y los resultados sean buenos«.

Primera prueba de fuego: el sábado

El Sevilla FC visitará el próximo domingo al Athletic Club a las 19.30 horas. De esta forma, arrancará de forma oficial el periplo de Almeyda en la LaLiga. Sobre este estreno, el argentino ha reconocido que está ilusionado: «Esta semana arranca un sueño para aficionados, directivos y cada uno de nosotros. En el fútbol se pasa por las mismas estaciones que tiene el año, se pasa por un invierno, por un verano, por un otoño y por una primavera, pero el objetivo es que tengamos una primavera o un verano constantemente».

