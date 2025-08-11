Odisseas Vlachodimos ya está en Sevilla

El Sevilla FC ya tiene a su segundo fichaje del verano. Se trata del guardameta Odisseas Vlachodimos, que ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Sevilla para jugar la próxima temporada en el club hispalense. El portero griego del Newcastle ha llegado este mediodía para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Odisseas Vlachodimos recala en la entidad sevillista en calidad de cedido sin opción a compra. Con este movimiento, Antonio Cordón le ha querido dar su sello propio a la portería nervionense, elevando la competitividad a Nyland. El noruego se sabe titular y Álvaro Fernández no convence ni al extremeño ni a su técnico Matías Almeyda.

En paralelo, el Sevilla sigue negociando la salida del portero riojano, el cual firmó hace unos meses su renovación por dos temporadas. La nómina de porteros la completa Alberto Flores, el cual ha tenido ofertas de equipos de Segunda división, pero su idea es la que instaurarse en el primer equipo. El Sevilla, por el momento, no le va a dar ficha del primer equipo, pero sí le ha transmitido su intención de asentarlo con los mayores.

Un portero de élite

Volviendo a Vlachodimos, el Sevilla quiere probar a este portero de 1,91 metros de altura, por el que el Newcastle pagó el verano pasado unos 23 millones de euros. Su equipo anterior fue el Nottingham Forest. A pesar de la alta inversión de 'las Urracas', el guardameta solo disputó un encuentro en toda la temporada: un partido de la Copa de la Liga contra el Wimbledon. En dicho encuentro, entró como suplente de Dubravka (el veterano eslovaco ha salido también este verano con destino al Burnley) y mantuvo su portería a cero.

Vlachodimos fue el portero titular de la selección griega durante mucho tiempo, acumulando 48 internacionalidades. Sin embargo, su falta de minutos en el Newcastle le ha costado su puesto en el equipo nacional, donde ha sido superado por Tzolakis (Olympiacos) y Mandas (Lazio). En el Sevilla FC confía en cambiar la opinión del seleccionador Ivan Jovanovic para estar en la gran cita mundialista de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá el año que viene.