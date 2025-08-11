Sevilla FC: Alfon remonta el vuelo antes de arrancar la temporada

El Sevilla FC arranca esta semana la temporada 2025-26 visitando al Athletic Club el próximo sábado. Matías Almeyda tendrá que confeccionar un once sorteando las lesiones, los problemas con las inscripciones y teniendo en cuenta la incertidumbre de algunos jugadores con su futuro inmediato. No en vano, Ejuke, Badé, Vargas, Idumbo, Pedrosa y Ramón Martínez están lesionados, aunque es posible que el nigeriano pueda llegar a tiempo para este estreno liguero.

El técnico sevillista seguirá de cerca cómo evolucionan sus jugadores esta semana para poder plantar un equipo competitivo en San Mamés. El que sí parece estar en forma es Alfon González. El ex del Celta de Vigo ha tenido una pretemporada agridulce, ya que estuvo unas semanas sin poder trabajar con sus compañeros por un esguince del mediopié derecho.

No obstante, el albaceteño ha recuperado sensaciones tras esta baja y el pasado domingo destacó ante el Toulouse. El partido de los nervionenses volvió a evidenciar los graves problemas que tiene el equipo en defensa, sobre todo, durante la segunda mitad del duelo, que se disputó en suelo francés. Precisamente, Alfon ingresó en el terreno de juego tras el descanso por Gudelj.

El atacante regresó tras su lesión en el Trofeo Antonio Puerta, donde tuvo algunos minutos, pero ha sido en este último choque de la pretemporada sevillista en el que ha demostrado que quiere aportar a este nuevo Sevilla FC con buenas acciones individuales. La que más llamó la atención fue una arrancada que terminó en un gran centro para Iheanacho, que mandó el cuero por encima del larguero. El extremo estuvo muy incisivo y se entendió con Suazo a la perfección y se internaba con perseverancia hacia dentro del área para poder sorprender al rival.

Un rendimiento que el sevillismo ha aplaudido y que Matías Almeyda tendrá en cuenta de cara al duelo en San Mamés. Con Vargas y Ejuke lesionados, Alfon tiene una oportunidad de oro para reivindicar su puesto.

