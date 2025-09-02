Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC cierra el mercado de la crisis con un último día de infarto

Hasta tres incorporaciones en Nervión sobre la bocina con los fichajes de Alexis Sánchez, Cardoso y Mendy

El club se vio obligado a traspasar a Lukebakio al Benfica por 20+4, aunque se hizo fuerte para retener a Vargas

Oficial: El Elche anuncia el fichaje de Adrià Pedrosa

Amrabat y el Sevilla FC: una operación complicada, pero no imposible

Cierre del mercado de fichajes del Sevilla, en directo

Alexis Sánchez, a su llegada al aeropuerto de Sevilla
Alexis Sánchez, a su llegada al aeropuerto de Sevilla Víctor Rodríguez
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acabó. El mercado de fichajes de verano echa el cerrojo tras unas últimas horas frenéticas en el Sevilla FC por la dependencia de los fichajes de las salidas. Una planificación que ha dejado cierto poso de insatisfacción, tanto por cantidad como por ... calidad. Las expectativas se fueron alimentando a lo largo del verano, con todas las esperanzas depositadas en las dos últimas semanas y en la 'súper' venta de Lukebakio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app