El Sevilla FC cierra el mercado de la crisis con un último día de infarto

Se acabó. El mercado de fichajes de verano echa el cerrojo tras unas últimas horas frenéticas en el Sevilla FC por la dependencia de los fichajes de las salidas. Una planificación que ha dejado cierto poso de insatisfacción, tanto por cantidad como por ... calidad. Las expectativas se fueron alimentando a lo largo del verano, con todas las esperanzas depositadas en las dos últimas semanas y en la 'súper' venta de Lukebakio.

Tampoco ha ayudado que el fichaje 'estrella' de Antonio Cordón haya resultado ser Alexis Sánchez, una antigua gloria que eleva la edad media del equipo considerablemente. El chileno llegó ayer a la capital hispalense para reforzar el ataque a sus 36 años. Proveniente del Udinese, el atacante se ha unido a los fichajes del centrocampista Batista Mendy, cedido con opción de compra de siete millones de euros, y el central Fabio Cardoso.

Unas operaciones, que se han podido llevar a cabo gracias a la venta de Lukebakio al Benfica. Como también se ha podido evitar la marcha de Rubén Vargas al Villarreal, puesto que el club sólo quería ejecutar una de estas dos operaciones. A pesar de esto, el traspaso de Lukebakio también ha dejado cierto mal regusto por su precio final, unos 25 millones de euros entre fijos y pluses. El belga ha sido el que ha decidido su destino tras barajar varias opciones en las últimas horas del mercado, con Nottingham Forest y Benfica en el podio. De tanto estirar el chicle, el Sevilla se ha visto obligado a rebajar sus pretensiones económicas, ya que el crono seguía corriendo y ningún club estaba dispuesto a abonar más de 25 millones por él.

Sobre la bocina, y con los fichajes acumulándose en segundo plano, Sevilla y Benfica llegaron a un acuerdo por el belga y, en total, las ventas de este verano ascienden a una cifra cercana a los 60 millones fijos, más diez millones en variables. Además, el Sevilla estima que, entre ventas y ajustes en costes salariales llevados a cabo este verano, el beneficio de la entidad hispalense asciende a 80 millones de euros, respecto a la plantilla del verano pasado.

Un verano de 13 operaciones

En total, el Sevilla ha efectuado un total de siete incorporaciones, los anteriormente mencionados más Alfon, Suazo, Odysseas y Azpilicueta, mientras que se han producido seis salidas: Badé, Idumbo, Rafa Mir, Lukebakio, Pedrosa e Iheanacho.

El Sevilla comunicó a pocos minutos de la medianoche que se había llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero nigeriano, al cual le quedaba aún una vinculación de un año con el club hispalense. Un trato que también le ofreció a Álvaro Fernández, pero el guardameta no ha querido aceptarlo, puesto que hace sólo unos meses que firmó su renovación por dos temporadas.

Además, la dirección deportiva decidió abonar el 40 por ciento que le restaba de los derechos de Lucien Agoumé a principios de verano, puesto que lo consideran un jugador con proyección al que se le puede sacar una buena venta futura. Por su parte, Ramón Martínez ha pasado a ser jugador de la primera plantilla, al igual que Juanlu, el cual será definitivamente el heredero del dorsal 16 después de truncarse su fichaje al Nápoles. El de Montequinto siempre tuvo claro que sería al único club por el que accedería a marcharse y, aunque llegaron buenas ofertas de la Premier League, el Sevilla no ha podido cerrar su venta. Los italianos no han querido subir ni un euro más de los 17 millones de euros ofertados y se prevé que el culebrón se retome en invierno. Ya se verá.

También fue dueño de su destino José Ángel Carmona, el cual rechazó irse al Nottingham Forest, que ofrecía diez millones de euros por el jugador visueño.