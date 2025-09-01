El Sevilla FC llega a un acuerdo con el Benfica por Lukebakio

El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Benfica por el traspaso de Dodi Lukebakio. Tal y como adelantamos en exclusiva en ABC de Sevilla, el conjunto portugués inició las conversaciones con los sevillistas hace unos días y han estado debatiendo la oferta económica. El jugador estaba abierto a marcharse y no ha supuesto ningún problema convencerle para el cambio de aires.

Tras unas 24 horas de intensas negociaciones, la venta de Lukebakio al Benfica se ha cerrado en la madrugada de este lunes, tal y como ha adelantado Di Marzio. El belga volará este lunes hacia Portugal para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, que lo vinculará al club los próximos cinco años.

El Sevilla pagó diez millones de euros por Lukebakio y el Benfica habría abonado unos 22 millones de euros fijos por la estrella sevillista dos temporadas después de su llegada a la capital hispalense. Las pretensiones económicas de Antonio Cordón era de sacar, al menos, 20 millones de plusvalía, es decir, haber vendido al jugador por unos 30 millones. No obstante, el Benfica en un primer momento estaba dispuesto a ofrecer como máximo 20. Al final, el acuerdo se ha quedado en un punto intermedio, más beneficioso para los portugueses que para el propio Sevilla.

Las prisas por cerrar la operación han jugado en contra de los de Nervión, ya que esta venta era clave poder incorporar a sus nuevos fichajes. Como ya se sabe, Batista Mendy se encuentra en la capital hispalense, pero también espera Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Se espera que este lunes sea un día frenético en las oficinas del Sánchez-Pizjuán, en las que se terminará de perfilar el nuevo equipo de Almeyda.