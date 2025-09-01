Oficial: El Elche anuncia el fichaje de Adrià Pedrosa

Adrià Pedrosa ya es jugador del Elche. Así lo han comunicado ambos clubes ya de forma oficial tras un fin de semana de negociaciones. El lateral catalán vestirá la camiseta del conjunto ilicitano durante esta temporada en calidad de cedido, aunque el trato incluye una opción de compra de unos dos millones de euros.

De esta forma, el Sevilla libera una ficha que irá destinada a sus nuevos fichajes, y es que Alexis Sánchez, Batista Mendy y Fabio Cardoso han estado esperando la marcha del catalán y la venta de Lukebakio para poder cerrar sus fichajes con el conjunto andaluz.

Pedrosa pone, por el momento, fin a su ciclo como sevillista tras llegar a Nervión en julio de 2023. Fue el último fichaje que dejó hecho Monchi antes de marcharse al Aston Villa. El año pasado fue titular indiscutible para Xavi García Pimienta, a falta de más jugadores que pudieran ocupar el carril izquierdo.

No obstante, el cambio en la dirección deportiva y en el banquillo han propiciado su salida esta temporada. El fichaje de Suazo lo ha dejado en un segundo plano y el deseo del futbolista es el de poder seguir teniendo minutos. De esta forma, Pedrosa jugará bajo las órdenes de Eder Sarabia y junto a su compañero Rafa Mir, también cedido en el Elche.