Motociclismo - GP Assen Márquez logra su primera pole en Assen Cal Crutchlow y Valentino Rossi compeltan la primera línea mientras que Lorenzo cae a la décima posición

Sergi Font

Marc Márquez logró su primera pole en Assen en MotoGP, algo que solo había logrado en Moto2 (2012) y en 125 (2010). Al piloto catalán solo le queda quedar en primer lugar en los cronometrados de Motegi para reunir el ramillete completo de poles en el Mundial en la categoría reina. Será la primera vez esta temporada que sala el primero, a pesar que en Austin también logró el mejor tiempo. No obstante, en el circuito americano fue penalizado y no pudo arrancar por delante de todos. Márquez dejó que Lorenzo le hiciera de liebre y se puso a su rueda. El mallorquín iba lanzado tratando de demostrar la mejora de su Ducati y aunque en la última vuelta lideró la clasificación, ya se veía que los tiempos que marcaba podían ser insuficientes.

Con Petrucci y Rins en cabeza, casi todos los pilotos entraron en boxes. Márquez volvía a dominar, Lorenzo era sexto y Rossi caía a la novena plaza. No obstante, Lorenzo decidió atacar y mejoró notablemente sus tiempos pero el resto hizo lo propio relegando al balear a la décima plaza. Con Márquez como primero, Valentino Rossi, que vive un idilio con la pista de Assen, logró el segundo mejor crono. El circuito holandés es el último que ha visto un triunfo del Doctor, hace justo un año. Cal Crutchlow saldrá tercero.

Los tres protagonistas estaban satisfechos de cómo había ido la calificación. Marc Márquez bromeó: «Este fin de semana está yendo mejor de lo que esperábamos. La pole no es mi fuerte, me cuesta con la goma delantera pero, al final, he sido un poco puta y lo he conseguido», explicó entre risas echando mano a un dicho catalán que hacía referencia a la picaresca. Cal Crutchlow, tercero en los tiempos, apuntaba que «ha sido igual que en la FP3, que todo estaba muy ajustado». «Hemos tenido un buen ritmo y estamos deseando que llegue la lucha de mañana y hay que ver dónde podemos mejorar para la carrera de mañana», añadía el británico. Rossi, por su parte, comentaba: «Estoy muy contento. Era muy importante salir desde la primera fila después de la caída fea que sufrimos».

Quinta pole de Jorge Martín en Moto3

Jorge Martín dominó los cronometrados de Moto3 y logró su quinta pole de la temporada a pesar de la fuerte caída que sufrió en los libres del viernes. El fuerte dolor de su tobillo no impidió que lograr el mejor tiempo. Dominó la sesión y sigue siendo el favorito para el triunfo este domingo. El piloto de San Sebastián de los Reyes se puso al frente desde el primer momento y por detrás la batalla estaba apretada. Mientras Albert Arenas sufría una caída sin consecuencias que no le impidió colocar su KTM de nuevo en pista, Canet iba escalando progresivamente posiciones hasta colocarse segundo. De hecho le disputó a Martín la pole. Finalmente, Ramírez se entró entre los diez primeros, Arenas acabó trece y Masiá, veinte.