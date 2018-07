Motociclismo - GP de Alemania Márquez se consagra en Sachsenring «Es uno de los circuitos que se me da mejor y espero que no lo saquen del calendario porque es una de las citas que disfruto más», asegura el piloto.

Sergi Font

Marc Márquez estaba exultante en Alemania. Su novena victoria consecutiva en Sachsenring le coloca a la altura de mitos como Agostini y se marcha de vacaciones con una buena renta sobre Valentino Rossi, que acabó segundo en el circuito germano, alargando la racha de Yamaha sin vencer en un Gran Premio. Si en la primera parte de la carrera mantuvo un buen duelo con Jorge Lorenzo, próximo compañero suyo en el box de Honda, Márquez demostró su superioridad y logró una victoria que le mantiene en los mas alto del campeonato

«Ha sido duro, ha sido bastante complicado sobre todo al principio porque mi salida no ha sido perfecta. Ahí he perdido un par de posiciones y luego he tenido que adelantar a los pilotos de Ducati y eso siempre es complicado. Luego he empezado a apretar y he visto que Valentino iba llegando, pero al mismo tiempo podía gestionar bien los neumáticos y cuando he visto que estaba a 0.6 era el momento de apretar. A partir de ahí he hecho la vuelta más rápida en carrera y he podido mantener un buen ritmo», explicaba el piloto catalán tras subirse a lo más alto del cajón. Márquez estaba muy contento: «Nueve victorias aquí es increíble, así que lo único que puedo decir es 'te quiero Sachsenring'».

El catalán venció con menos margen que otros años pero lo que cuenta es la victoria final que le permite sumar 25 puntos más. «Ha sido como esperaba, cierto que el año pasado estuvo incluso más apretado porque Folger me siguió hasta el final, pero suerte que las dos Yamaha están mal... ¡porque si estuviesen bien, no se qué haríamos! Esta primera parte de temporada ha sido buena, pero en la carrera de hoy, honestamente, esperaba tener algo más de margen pero como me avisó el equipo, este año los puntos fuertes son un poco menos débiles y los débiles más fuertes, así que intentaremos mantener la dinámica», explicó Márquez, que celebró los 46 puntos con los que aventaja a Rossi: «Me dicen que llego a Sachsenring con 46 puntos de ventaja sobre el 46 y lo hubiese firmado. Además teniendo dos ceros. Ha sido un inicio de campeonato extraño, por parte de todos. Toca recuperar un poco en verano».

Finalmente, se refirió a Agostini, que sumó diez victorias en Alemania, aunque las nueve de Márquez han sido consecutivas: «Supone una presión extra. Llegas aquí y todo el mundo te pregunta por cuantos segundos vas a ganar, y no soy Superman. Aquí se tiene que trabajar duro e intentar buscar el límite. Nueve victorias, uno de los circuitos que se me da mejor y espero que no lo saquen del calendario porque es una de las citas que disfruto más». Loable fue el gesto del piloto de dedicar el triunfo a Dani Pedrosa, que este jueves anunció su decisión de retirarse del Mundial cuando acabe a temporada. «Me ha salido así, venía de la zona del público, un comisario llevaba el número 26, se lo he cogido y lo he enseñado al público. Ya lo he dicho, ha sido un gran compañero pero sobre todo un gran referente durante toda mi carrera deportiva», explicó.