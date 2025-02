Bagnaia le quita el récord a Márquez y logra una pole histórica para Ducati

Fabio Quartararo demostró en Motorland sus opciones de ganar este domingo y reforzar el liderato que mantiene en la clasificación del Mundial, con 206 puntos, por encima de Joan Mir (141 puntos) y Johann Zarco (137 puntos). El piloto de Yamaha dominó durante casi todo el fin de semana y partirá en primera fila, aunque perdió la pole en los últimos minutos de la Q2. Francesco Bagnaia logró su segunda pole, batiendo el récord de Márquez , y partirá primero este domingo, firmando un doblete con su compañero Jack Miller. Las dos Ducati coparon los dos mejores tiempos. La pole es histórica para la marca de Borgo Panigale, pues la número 50 en su historia. Marc Márquez, que estaba en el cajón provisional, cayó a la cuarta plaza en la ultima vuelta. A su lado, en parrilla, estará Jorge Martín . Mir saldrá en sexta posición.

Marc Márquez logró meterse entre los diez primeros en unos igualados y emocionantes terceros libres en los que acabó mandando Quartararo. Junto al catalán se metieron en la Q2 Mir Martín y los hermanos Espargaró, que pudieron disfrutar de una manga con escaso viento, buen tiempo y unas temperaturas que fueron bajando a lo largo de la tarde. La estrategia y la elección de las gomas centraron buena parte de los libres, con Nakagami, Miller y Mir buscando la vuelta rápida. Buena progresión la de Maverick Viñales, aunque solo le dio para pasar a la Q1 y sin opciones posteriores de disputar un puesto entre los diez mejores. No es Motorland un circuito que beneficie a las Yamaha pero Quartararo exhibió su buen momento, al igual que Mir, que mostraba el buen trabajo realizado durante todo el fin de semana en su Suzuki. No le fue tan bien a Álex Márquez, que se caía en la curva 12 y se quedaba fuera de la lucha por entrar en la manga final. Llegó el susto de cada Gran Premio con la caída de Marc Márquez , obligado a forzar para dar caza a Quatararo. El catalán se fue al suelo en la curva 14 y se vio forzado a apoyar su dolorido hombro derecho sobre el asfalto. Tras los libres pasaron a la Q2: Quartararo, Aleix Espargaró, Mir, Bagnaia, Miller, Martín, Pol, Marc Márquez, Nakagami y Bastianini. Zarco y Binder se metieron también en la última manga tras una buena Q1. Y fuera se quedaron Crutchlow, Oliveira, Rins, Rossi, Álex Márquez, Viñales, Lecuona, Marini, Petrucci y Dixon. Al final, pole para Bagnaia, con Miller segundo y Quartararo tercero.

«Este circuito no me gusta mucho pero estoy contento . No me esperaba estar aquí e ir tan rápido. Me encuentro muy bien con el equipo. El tiempo de hoy es increíble», explicó Bagnaia al bajarse de la moto. «En el sector cuatro tenemos bastante dificultad pero lo importante era esta en primera fila. Estamos contentos con el resultado aunque nuestro ritmo no es el adecuado, pero en carrera trataremos de hacer algo», aseguraba Quartararo.

Acosta, noveno, defenderá su liderato en Moto3

Darryn Binder logró la pole en Moto3, algo que no conseguía desde principio de año en Catar. El líder, Pedro Acosta , por su parte, partirá en novena posición. La clasificación comenzó con todos los pilotos muy pendientes de la temperatura, con unos 40 grados en el asfalto, aunque iba subiendo progresivamente, lo que llevaba a la mayoría a jugarse la clasificación a una vuelta y ahorrarse el riguroso calor de Motorland.

