Cristiano Ronaldo, tras su entrada en WOW: «Las MMA representan los valores en los que realmente creo»

El cambio de percepción de las artes marciales mixtas (MMA) en España se ha ido constatando con el paso de los años. Buena parte de culpa la ha tenido Ilia Topuria, quien irrumpió como un ídolo generacional al que los nuevos aficionados a esta ... disciplina se han ido abrazando. Ser campeón mundial de una disciplina no siempre es sinónimo de golpe mediático, pero en el caso del hispanogeorgiano, que aúna unos valores positivos con los que los fans se sienten muy representados, ha sido clave para que las MMA sean tomadas en cuenta muy en serio como una parte importante de la industria deportiva en nuestro país.

Sin embargo, no todo acaba en la figura de Topuria, pues hay otros peleadores españoles que también han empujado mediáticamente con fuerza como el asturiano Joel Álvarez, el valenciano Dani Bárez, el canario Hecher Sosa o el hermano de Ilia, Aleksandre Topuria, todos ellos compitiendo en la UFC, la mayor organización mundial de este deporte. Pero hay más. El trabajo realizado por WOWFC, la principal promotora de artes marciales mixtas en España, ha permitido calar en el panorama nacional, impulsando unos eventos de primer nivel, que incluso se han convertido en un lugar de encuentro VIP.

Precisamente WOWFC soltó este jueves una noticia bomba: Cristiano Ronaldo, una de las mayores estrellas mundiales del deporte, ha entrado en el accionariado de la promotora madrileña. El astro luso quiere impulsar las artes marciales mixtas nacionales y, más concretamente, WOWFC. «Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», apuntó Cristiano Ronaldo.

«La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos —con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento— estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global», indicó Arturo Guillén, presidente de WOW FC.

«Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible», añadió Ilia Topuria, doble campeón de la UFC y accionista de la compañía. Las MMA españoles viven un momento dulce y cada vez más figuras que trascienden fronteras se están sumando al barco de este deporte de combate.