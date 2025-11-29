Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Cristiano Ronaldo, tras su entrada en WOW: «Las MMA representan los valores en los que realmente creo»

El astro luso, que ha entrado en el accionariado de la mayor liga de España, asegura que este deporte persigue la «disciplina, el respeto, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia»

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Ilia Topuria: entra como accionista en WOW, la mayor liga de MMA de España

Cristiano Ronaldo, junto al excampeón de la UFC Khabib Nurmagomedov
Cristiano Ronaldo, junto al excampeón de la UFC Khabib Nurmagomedov X
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cambio de percepción de las artes marciales mixtas (MMA) en España se ha ido constatando con el paso de los años. Buena parte de culpa la ha tenido Ilia Topuria, quien irrumpió como un ídolo generacional al que los nuevos aficionados a esta ... disciplina se han ido abrazando. Ser campeón mundial de una disciplina no siempre es sinónimo de golpe mediático, pero en el caso del hispanogeorgiano, que aúna unos valores positivos con los que los fans se sienten muy representados, ha sido clave para que las MMA sean tomadas en cuenta muy en serio como una parte importante de la industria deportiva en nuestro país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app