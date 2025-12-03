Ilia Topuria 'aconseja' a Paddy Pimblett para que gane su combate y se enfrenten: «Manos arriba, barbilla abajo...»

Ilia Topuria sorprendió al mundillo de las artes marciales mixtas (MMA) con un mensaje tajante: «No volveré al octágono hasta después de primer trimestre de 2026». La UFC quería que el hispanogeorgiano pusiera en juego su título mundial del peso ligero, pero una situación ... personal le ha empujado a parar un tiempo hasta poner en orden toda su vida privada.

Ante esta situación, la propia UFC puso en marcha su maquinaria, para que la división no quedara estancada, marcando como siguientes contendientes al cinturón indiscutido al inglés Paddy Pimblett y al estadounidense Justin Gaethje, estipulando que ambos disputarían el título interino de peso ligero de la UFC el próximo 24 de enero, algo que despertó una oleada de críticas en ciertos aficionados y, sobre todo, en Arman Tsarukyan, que estaba posicionado como el contendiente número uno de la división.

Ante esta situación, y pese a que Topuria está inmerso en un parón voluntario, el hispanogeorgiano ha lanzado un mensaje burlón que dispara hacia Paddy Pimblett y, más aún, a Arman Tsarukyan. «Paddy, gana tu próxima pelea. Manos arriba, barbilla abajo... y Arman Petuh (un insulto), este baile es para ti», ha publicado en 'X', con un vídeo acompañado en el que figura el inglés Paddy bailando de pequeño.

Así, el ganador del Pimblett contra Gaethje tendrá que unificar su cinturón interino con Ilia Topuria más adelante, asegurándose que uno de ellos dos sea el próximo rival de El Matador. En cuanto a las fechas, podría ser entre abril y junio, pero está por determinar en qué escenario querrá poner a 'bailar' a Ilia Topuria la UFC.