Cuánto dinero gana el campeón del peso wélter de la UFC, combate en el que está Joel Álvarez y Vicente Luque

Cómo es el recorte de peso de Joel Álvarez, luchador español de la UFC

I. Asenjo

No será un debut cualquiera el que tendrá este sábado 11 de octubre el asturiano Joel 'El Fenómeno' Álvarez en el peso wélter de la UFC. Vicente Luque, un brasileño que ha llegado a estar entre los cinco mejores de la división ... y que ha vencido a tres excampeones, será el rival del español en la pelea más importante para el futuro del de Gijón. Una victoria le podría llegar a entrar en las conversaciones de los nombres más grandes de la promotora estadounidense.

