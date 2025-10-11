Cuánto dinero gana el campeón del peso wélter de la UFC, combate en el que está Joel Álvarez y Vicente Luque

No será un debut cualquiera el que tendrá este sábado 11 de octubre el asturiano Joel 'El Fenómeno' Álvarez en el peso wélter de la UFC. Vicente Luque, un brasileño que ha llegado a estar entre los cinco mejores de la división ... y que ha vencido a tres excampeones, será el rival del español en la pelea más importante para el futuro del de Gijón. Una victoria le podría llegar a entrar en las conversaciones de los nombres más grandes de la promotora estadounidense.

El Fenómeno atesora un récord profesional de 22 victorias en la UFC, todas ellas finalizadas antes del límite. Y tras nueve combates en peso ligero (70,3 kilos) dentro de la mayor liga de MMA del mundo, la Champions League de las artes marciales mixtas, el asturiano se estrena en una categoría superior (77,1 kilos) que le permitirá mantener una mayor actividad debido a los estrictos recortes de peso.

En Río de Janeiro, donde tendrá lugar la pelea dentro del evento UFC, el español vuelve al octágono tras varios meses ausente - no pelea desde el pasado diciembre cuando finalizó a Drakkar Klose en el peso ligero. En las casas de apuestas se ve como el español es bastante favorito para alzar los brazos, aunque hay qu etener en cuenta que la mayoría del público irá en su contra y además juega con desventaja en la parte de la experiencia en esta categoría.

En el estreno del español en el peso wélter, tiene un rival asequible pero también temido, y que a sus 33 años da la sensación que poco a poco va cayendo en la importancia de las MMA. El brasileño tiene una marca en la UFC de 16-5 y, sin embargo, tres de esas cinco derrotas llegaron en sus cinco últimas peleas, a partir del año 2022.

Por su parte, el gijonés de 32 años sí que está viviendo un gran momento de gloria, con tres victorias seguidas y un récord en las MMA de 22-3 (7-2 en la UFC). Además, el español ha vencido en siete de sus ocho peleas más recientes, cayendo únicamente en este tiempo ante uno de los grandes del peso ligero: Arman Tsarukyan.

El dinero que se lleva el ganador del peso wélter de la UFC

De ganar ante el brasileño entraría entre los 15 mejores del peso wélter y además se embolsaría una buena cantidad de dinero. El campeón del peso wélter de la UFC puede llevarse desde un millón de dólares un peleador normal y hasta cinco millones si está en el top. Depende de su fama, el tipo de evento y si hay título en juego, además de bonos adicionales por desempeño.

Los salarios específicos de los luchadores de la UFC son un secreto bien guardado por la compañía, y es difícil conocer las cifras exactas. Los campeones consolidados como Jack Della Maddalena - actual número uno del wélter - han recibido bolsas cercanas a los 3 millones de dólares en eventos recientes.