Busquets pide auxilio

E. Yunta

Si a Sergio Busquets se le considera el termómetro de España, podría decirse que el equipo tiene unas décimas de fiebre. No se le puede achacar mucho al centrocampista, pero sí que es cierto que lleva tres partidos sufriendo, demasiado solo y desamparado porque no recibe las ayudas necesarias de los interiores. Busquets, contagiado por la tónica general, no es el del Barcelona, pero es igualmente imprescindible en este equipo, más ahora que hay algún que otro desajuste cuando toca replegarse. (Dónde ver el España-Rusia)

La medular de España ha sido lo que más ha variado durante la fase de grupos. Dando por hecho que Busquets e Iniesta son fijos, contra Portugal jugó Koke de inicio, previsible porque era un equipo con el sello de Lopetegui y el vasco siempre apostaba por el rojiblanco en las citas de envergadura. Ante Irán, se buscó profundidad por la banda para abrir el campo y superar el cerrojazo persa y jugó Lucas Vázquez sin que funcionara el experimento. Y contra Marruecos, tuvo su momento Thiago Alcántara, un futbolista de toque excelente, pero que tampoco resolvió el entuerto. Hoy, ante Rusia, se da por hecho el regreso de Koke.

«Sí que es verdad que de todos es el jugador más posicional», reconoce Busquets, que está apercibido y una amarilla más le dejaría sin jugar los cuartos en el caso de que España supere a la anfitriona. «Es el que más se puede juntar junto a mí en el centro del campo, pero la fuerza la hace todo el equipo, que todos los jugadores estén implicados tanto ofensiva como defensivamente», matiza el azulgrana. En cierto modo, cuando habla expone sus preferencias y más en este momento de tanta fragilidad. España, la España del toque y el rondo infinito, también necesita a un batallador y, dado que Saúl ni se ha estrenado, Koke es el que mejor se adapta a esas obligaciones. Además, Rusia monta contras con facilidad y cuando la selección ha tenido que correr hacia atrás ha sufrido muchísimo.

Busquets se comporta estos días con la misma seriedad que de costumbre, con mucho más peso en el vestuario de lo que pueda aparentar y ajeno al ruido porque él no tiene redes sociales. En el campo, manda y ejecuta, y dicen los entrenadores que es la extensión de la pizarra en el césped. Ha cometido cinco faltas en los tres encuentros del Mundial y ha recibido once, siendo una garantía en la entrega. No se le recordarán asistencias de mérito ni pases arriesgados, pero le avala un dato revelador: ha dado 216 pases buenos de los 232 que ha probado, un 93% de acierto, y del resto de centrocampistas solo el suizo Behrami le mejora.

Básico en la presión

El catalán es igualmente básico en la presión, con doce balones recuperados. Ocho son en campo contrario, que es donde tiene relevancia el dato, y contrasta con las nueve pérdidas. Y Busquets corre, corre mucho. El 48% del tiempo que pasa corriendo (lleva 29,97 kilómetros acumulados) lo hace entre 7 y 15 kilómetros por hora, lo que quiere decir que casi la mitad del partido está a la carrera. Es un ritmo lento, pero es correr al fin y al cabo.

«Si tuviera que elegir un centrocampista sería Busquets. Tengo una gran admiración por Busquets», reconoció Casemiro, su homólogo en Brasil. Busquets es único en todos los sentidos, efectivamente, pero reclama ayudas porque él solo no puede con todo.