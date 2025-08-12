Morata ficha por el Como, su cuarto club en menos de un año

Álvaro Morata, a falta de la comunicación oficial, se ha convertido este martes en nuevo jugador del Como italiano, conjunto en el que estará a las órdenes de Cesc Fábregas y al que llega cedido con compra obligatoria procedente del Milan. Una operación que ha sido posible después de que el internacional español se desvinculara el Galatasaray turco, donde estaba cedido y con el tenía contrato hasta el mes de diciembre.

Morata fue cedido al Galatasaray en el pasado mercado de invierno por el Milan, que incluyó una opción de compra obligatoria para el club turco, aunque finalmente el equipo de Estambul ha 'cedido' para que el jugador pueda regresar a la Serie A, como era su deseo.

El Como se convierte en el cuarto equipo en un año para Morata, que se despidió del Atlético de Madrid el pasado verano para enrolarse en Milan, donde estuvo media temporada. Tras la cesión al Galatasaray, ahora regresa a Italia.