Casi un millar de militares de la UME luchan por extinguir los incendios en varios puntos del país

Morata ficha por el Como, su cuarto club en menos de un año

El internacional español se desvincula del Galatasaray, donde estaba cedido por el Milan con una opción obligatoria de compra por parte de los turcos, y vuelve a Italia a las órdenes de Cesc Fábregas

Morata en un partido con la selección española
Jorge Abizanda

Álvaro Morata, a falta de la comunicación oficial, se ha convertido este martes en nuevo jugador del Como italiano, conjunto en el que estará a las órdenes de Cesc Fábregas y al que llega cedido con compra obligatoria procedente del Milan. Una operación que ha sido posible después de que el internacional español se desvinculara el Galatasaray turco, donde estaba cedido y con el tenía contrato hasta el mes de diciembre.

Morata fue cedido al Galatasaray en el pasado mercado de invierno por el Milan, que incluyó una opción de compra obligatoria para el club turco, aunque finalmente el equipo de Estambul ha 'cedido' para que el jugador pueda regresar a la Serie A, como era su deseo.

El Como se convierte en el cuarto equipo en un año para Morata, que se despidió del Atlético de Madrid el pasado verano para enrolarse en Milan, donde estuvo media temporada. Tras la cesión al Galatasaray, ahora regresa a Italia.

