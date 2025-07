José Mercé: «Me da coraje ver al Barcelona jugando tan bien, no me gusta»

-¿Cómo de importante es el deporte en la vida de José Mercé?

-Mucho, porque es mi hobby. La única pena que tengo es que, con 13 años, me tuve que poner a cantar y a buscarme las habichuelas y no me dio tiempo ... a jugar al fútbol. Me hubiera encantado que mi vida se hubiera desarrollado en un campo de fútbol.

-¿En alguno en concreto?

-A poder ser, en el Santiago Bernabéu.

-Que sepa que los del Benito Villamarín se le acaban de enfadar.

-Realmente, siempre he sido bético. Date cuenta que en el Real Betis, siempre han jugado los grandes futbolistas que han salido del Jerez, como Benítez, Del Pozo… Siempre he sido bético.

-De Isco, ¿qué me cuenta?

-Vaya temporada. Todo el mundo creía que estaba acabado. Isco necesita amigos que estén a su lado diciéndole que es el mejor. Necesita eso. Creo que en el Madrid no le comprendieron bien. Le pasó un poco como a Guti. Aunque el 14 nunca fue titular con ningún entrenador. Y mira que era bueno.

-¿Se ha hecho ya de Xabi Alonso?

-Yo espero que sí. La fe la tengo y no me la va a quitar nadie. A los equipos a los que ha entrenado les ha hecho jugar muy requetebién. Espero que también lo consiga en el Madrid, porque jugadores tenemos para poder disfrutar.

-No le hubiera ido nada mal que en ese vestuario hubiera un Sergio Ramos de la vida, por aquello de hacerlo más fácil.

-Sergio es una leyenda, un tío con mucha personalidad. Y sí que hace falta gente así en el fútbol. Por desgracia, es verdad que no veo a nadie en el Madrid que tenga ese carácter para mandar en el campo.

-Ostras, con lo que hay invertido en jugadores y ahora parece que faltan líderes.

-Espero que Xabi los ponga en su sitio y que sepan que esa camiseta hay que sudarla y que, cuando te la pones, hay que dar lo mejor. Somos el mejor club del mundo y eso hay que demostrarlo cada vez que salgamos a un campo.

-Permítame que insista, pero a Mbappé lo ficharon para eso.

-Bueno, pues yo no le veo esa personalidad. Otro que tenía una gran fuerza y mucha clase era Fernando Hierro. Y llegaba al vestuario y decía: '¡eh! que te he dicho que tú ahí'. Y ahí se colocaba. Gordillo era otro con ese perfil. Ahora, no sabría decirte quién.

-La manera en que usted cantó el himno del Madrid es única.

-Eso es maravilloso. Se hizo para la película de los galácticos. Mi hija pequeña, días antes, había soñado que yo cantaba el himno del Madrid. Y al poco me llama Ferreras, de parte de Florentino. Me quedé de piedra, recordando el sueño de mi hija. Es un himno con mucho sentimiento. A la afición le gustaría escucharlo más. Pero prefieren el de Plácido Domingo y el otro que suena.

-Menuda familia tan prolífica: artistas, adivinadores…

-Te voy a contar una cosa. Un día estaba yo comiendo en una pizzería. Coincidí con Ramos, que aún estaba en el Sevilla. Todo cortado, vino a la mesa y me pidió un autógrafo. Le pregunté que cuándo fichaba por el Madrid. Y me dice que el Sevilla pedía mucho dinero y no le iban a dejar ir. Yo respondí: en menos de un mes, estás en el Real Madrid. Y así fue. A mí me escondieron en Valdebebas y, cuando salió, se abrazó a mí, llorando.

-¿Se siente querido por el club?

-Me siento un privilegiado. La gente, hasta se cree que estoy en la directiva y sólo soy un socio más. Tengo el cariño de Florentino, que me adora. En cuanto no aparezco por el palco, ya está preguntando por mí.

-Pues a ver si le invita a cantar en el estadio. Otra cosa es cuándo.

-Creo que el Santiago Bernabéu va a tardar un poquito en poder acoger un concierto.

-El Metropolitano está a su disposición. Y no miran el carné.

-Yo cantaría en el Metropolitano o donde tenga que hacerlo. Tengo grandes amigos allí. Cerezo o Miguel Ángel, sin ir más lejos. O Koke y Godín. Hemos comido, hemos jugado al mus. Yo iba al Calderón casi todos los partidos y comíamos con Luiz Pereira, con el Pechuga San Román, con Adelardo… A mí me gusta el fútbol. Aunque, sobre todo, el Madrid.

-¿Tanta falta le hace a este Real Madrid un Kroos?

-Yo creo que hasta dos. Dos laterales muy buenos, que corran. Y dos centrocampistas con mucha visión de juego. Incluso, firmaría una temporada más a Modric. Y Gonzalo. Me gusta mucho. El problema es que tiene a Mbappé. Espero que no se lo lleven a otro equipo. Es un buen fichaje.

-Deme nombres ¿a qué centrocampista se traía?

-Con los ojos cerrados, a Vitinha. Madre mía, qué maravilla de jugador, con lo chiquitillo que es.

-Por lo menos ya le han traído a un central.

-Yo espero que entre Huijsen y Mastantuono… Ya verás… Va a llamarle todo el mundo 'Franco, Franco'. Eso está más claro que el agua. A ver quién va a pronunciar ese nombre tan difícil.

-¿Cuánto le fastidia el éxito del Barcelona?

-Eso no lo llevo bien. No me gusta ser así, pero no lo puedo remediar. No me gusta verles jugar tan bien. Me da coraje.

-Si pudiera componerle algo al Real Madrid ahora ¿por dónde tiraría?

-Ahora mismo, le cantaría unas alegrías de Cádiz, para que fueran cogiendo ritmito. Y una vez cogido, ya empezaría por bulerías. Así se formaría la juerga grande, y el equipo, jugando al cien por cien, como tienen que jugar.