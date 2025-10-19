«¡Me dan ganas de vomitar!»: rabia contra el árbitro que paró un partido porque insultaban a los terroristas de Daesh

Hace casi una década, 14 de julio de 2016, día nacional de Francia, un camión sembró de terror y muerte el paseo marítimo de Niza, turística ciudad mediterránea francesa. El vehículo recorrió los dos kilómetros del Paseo de los Ingleses —abarrotado de gente, ... toda vez que estaba cerrado al tráfico con motivo de la festividad— atropellando a cientos de personas. El atentado, reivindicado por el grupo terrorista yihadista Daesh, provocó 86 muertos y más de 100 heridos.

Este sábado, precisamente en el simbólico minuto 86 del partido de la Liga 1 (Primera división gala) que disputaban en el estadio Allianz Riviera el OGC Niza (Olympique Gymnaste Club de Niza) y el Olympique de Lyon, los aficionados locales comenzaron a gritar: «¡Daesh, Daesh, siempre os joderemos!»

Inmediatamente, en cuanto escuchó los cánticos, el árbitro del encuentro, Jerome Brisard, ordenó la interrupción del mismo aplicando el protocolo contra manifestaciones ofensivas existente en la competición liguera del país vecino. Posteriormente se reanudó y finalizó con triunfo del Niza (3-2).

Le match est arrêté pour "DAESH DAESH ON T'ENCULE " ???

Depuis l'attentat de 2016, les supporters niçois le font à chaque 86ème minute pour rappeler les 86 victimes de l'attentat de Nice.pic.twitter.com/WAQsqixFaG — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 18, 2025

La sorpresa ante la decisión del colegiado dio paso a la indignación. El enfado en Niza y en toda Francia quedó resumido en un duro comunicado emitido por el club galo que preside Fabrice Bocquet y titulado «Inaceptable»:

«La historia registrará que un partido de la Ligue 1 fue detenido por un árbitro después de que una multitud usara lenguaje ofensivo contra una organización terrorista que había sembrado luto en una ciudad francesa. 'Esto es inaceptable. Es una falta de respeto a las víctimas del 14 de julio, a sus familias y a toda la ciudad de Niza. No solo al OGC Niza', reaccionó Fabrice Bocquet. 'Tuvimos momentos muy difíciles con esto'.

'Esta interrupción del partido, al igual que el ultimátum dado a nuestro locutor para que tomara el micrófono y detuviera los gritos o el partido no se reanudaría, nunca debió haber ocurrido', continúa el presidente del Niza, quien se reunió con Jerome Brisard y el delegado arbitral del partido. 'El árbitro me dijo que no estaba al tanto de lo que ocurría y que tuvo que aplicar las instrucciones recibidas'.

Mientras que el minuto 86 (el del número de víctimas) es sagrado en el Allianz Riviera desde el atentado, mientras en cada partido se muestra en las pantallas del estadio un corazón formado por los nombres de los desaparecidos y mientras el público nizardo se manifiesta ruidosa y visualmente con miles de flashes por todo el estadio, la reacción de los árbitros ha conmovido profundamente a los espectadores.

Fue una falta de preparación y sensibilidad, y nunca debió haber sucedido, como reconoció el delegado arbitral. El árbitro se disculpó. Tomaremos las medidas necesarias esta semana con la Federación Francesa de Fútbol para garantizar que esto no vuelva a suceder».

Las airadas reacciones de los aficionados, tanto del Niza como de otros clubes galos, no se hicieron esperar en las redes sociales: Los aficionados del club de la Costa Azul también expresaron su indignación. «¡Es repugnante!», «¡Ojalá que esto se sepa en toda Europa!», «¡Vergonzoso!», «¡Me dan ganas de vomitar!», «No hay excusas»...

El enorme revuelo ha obligado a dar la cara a Antony Gautier, director del Comité de árbitros de la Federación francesa. En declaraciones al diario 'L'Équipe' explico la versión del colegiado afectado: «Hablé brevemente con Jerome después del partido, y aunque oyó claramente 'siempre os joderemos', no pudo oír las primeras palabras, es decir el término 'Daesh'. Nos dijo que si hubiera sido consciente del contexto no habría detenido el partido. El Sr. Brisard se enteró cuando el delegado compartió la información con él».

«Cuando estás concentrado en tu partido, no es fácil saber ni escuchar lo que ocurre en las gradas —añade Gautier—. Los árbitros reciben instrucciones muy claras de Philippe Diallo (presidente de la Federación). Deben detener un partido por cánticos homófobos, racistas o discriminatorios. Es tolerancia cero. Los árbitros no pueden conocer las costumbres de todas las aficiones. Una vez más, si hubiera estado informado, no habría detenido el partido excepcionalmente. Es cuestión de sentido común».