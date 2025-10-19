Suscribete a
ABC Premium

fútbol

«¡Me dan ganas de vomitar!»: rabia contra el árbitro que paró un partido porque insultaban a los terroristas de Daesh

El colegiado detuvo el encuentro de la Liga francesa que se jugaba en Niza, ciudad donde los yihadistas asesinaron a 86 personas en 2016

Mueren ocho jugadores afganos en un bombardeo del Ejército paquistaní 

Dante y Boudaoui, jugadores del Niza, hablan con Jerome Brisard, árbitro del partido
Dante y Boudaoui, jugadores del Niza, hablan con Jerome Brisard, árbitro del partido AFP

A. L. Menéndez

Hace casi una década, 14 de julio de 2016, día nacional de Francia, un camión sembró de terror y muerte el paseo marítimo de Niza, turística ciudad mediterránea francesa. El vehículo recorrió los dos kilómetros del Paseo de los Ingleses —abarrotado de gente, ... toda vez que estaba cerrado al tráfico con motivo de la festividad— atropellando a cientos de personas. El atentado, reivindicado por el grupo terrorista yihadista Daesh, provocó 86 muertos y más de 100 heridos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app