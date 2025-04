La UEFA refuerza su amenaza: «El que juegue en esa Superliga no jugará con su selección»

Aleksander Ceferin , presidente de la UEFA, ha sido claro sobre la nueva Superliga que los grandes clubes europeos han destapado en las últimas horas y que parece que será efectiva desde la próxima temporada. «Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición no lo podrán hacer con su selección ni participar en Eurocopas o Mundiales . Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones», aseguró esta tarde el máximo responsable del organismo y que cuenta con el apoyo de todas las federaciones. «Todo el fútbol está unido, toda la sociedad, todos los gobiernos, porque el fútbol es parte de nuestra sociedad. Es una tontería de proyecto», sentenciaba Ceferin, que añadía que la Superliga « es un escupitajo en la cara del fútbol ». «No quiero llamarles los 12 sucios», se explayaba el mandatario (que también reconoció que trabaja en el ámbito legal junto a los abogados de la UEFA), en referencia a los equipos fundadores de la nueva Superliga, entre los que se encuentran Real Madrid y Barcelona y de la que Florentino Pérez será su presidente.

Ceferin también ha asegurado que ya trabaja en el ámbito legal para sancionar desde ya a los clubes y jugadores que disputan la Champions League y la Europa League esta temporada. «Intentaremos sancionar a todos los clubes de la Superliga. Tan pronto como nos sea posible serán prohibidos de todas las competiciones, también los jugadores. Se puede jugar una Champions sin esos clubes. En Europa hay muchos equipos y muy buenos. La Champions se jugará, con o sin ellos».

La UEFA, que presentó hoy mismo el nuevo formato de la Champions League (uno de los puntos claves del nuevo modelo era la redistribución de los ingresos entre los clubes), ha visto cómo los equipos más relevantes del continente han optado por la escisión de la competición más simbólica del fútbol de clubes. La UEFA no ha tardado en adoptar una fuerte postura en contra de este movimiento. «La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento», continuaba el esloveno mientras, al menos de cara a la galería, exponía su desconocimiento de esta iniciativa. «¿Qué si conozco qué otros tres clubes se pueden unir a la Superliga? Ni idea. Tampoco sabía hace dos días que 12 clubes se querían ir...».

Grandes personalidades del fútbol , como Figo, Ander Herrera, Mesut Özil, Sir Alex Ferguson o Gary Neville se han posicionado contra la Superliga, principalmente, porque su formato aumentaría aun más la desigualdad entre clubes modestos y millonarios y, desde su punto de vista, extirpa de forma definitiva el componente romántico del deporte rey. Una postura con la que Ceferin concuerda. «El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo».

Nuevo formato de la Champions

Por otra parte, la UEFA confirmó que la Liga de Campeones pasará de 32 a 36 equipos a partir de 2024, después de aceptar la propuesta de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que hará que cada equipo participante juegue, al menos, diez partidos. Además, desaparecen los ochos grupos que hasta ahora marcaban la fase de grupos. La medida se toma para propiciar que los equipos tengan más partidos en la primera fase, ya que se agregan 100 encuentros al torneo; los equipos se ubicarán en un único grupo con los 36 participantes, según un "modelo suizo", y jugarán al menos 10 partidos según su ranking.

Los ocho primeros tendrán billete directo para octavos de final, mientras que los otros ocho se decidirán mediante un 'Playoff'; los que queden eliminados en el mismo, jugarán la Liga Europa , como ocurre en la actualidad con los terceros clasificados de la fase de grupos.