Las millonarias y deportivas diferencias entre la Champions y la Superliga

La Superliga quiere comenzar ya el próximo mes de agosto, pero para ello necesita que, a los 12 equipos fundadores, se les sumen otros ocho clubes, tres de ellos que lo serán de manera fija y cinco invitaciones para esta primera edición. Bayern, PSG y Olympique de Lyon son las tres entidades, a pesar de sus reticencias actuales, llamadas a completar del club de los quince de la Superliga.

Lo que aún se desconoce es qué cinco equipos participarían también en esta primera edición. Recordemos que la Superliga ha aclarado que estas cinco plazas serán abiertas en cada una de las ediciones, y que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior, pero en esta primera edición lo más probable es que sea por invitación, al haberse anunciado la creación del torneo con la campaña 20-21 casi finalizada. Lo que sí está claro es el formato del torneo, y hay importantes diferencias respecto al vigente modelo de Champions y al formato de Liga de Campeones a partir de 2024 que hoy ha aprobado la UEFA.

Ahora mismo, la Champions es una competición de 32 equipos con una primera fase, tres rondas de eliminatorias y la gran final. De septiembre a diciembre, los competidores juegan en ocho grupos de cuatro equipos. Hay ocho enfrentamientos los martes y otros ocho los miércoles. Los dos primeros clasificados se meten en octavos, que se empiezan a jugar en febrero. Los cuartos son en abril y las semifinales entre abril y mayo. La gran final es a finales de mayo. En total, el campeón de la Champions juega 13 partidos y se embolsa unos 110-120 millones.

La Champions que se ha aprobado esta mañana sube de 32 a 36 los equipos participantes y tendrá una primera fase basada en el sistema suizo. Un todos contra todos virtual, con una sola clasificación, aunque cada equipo jugará cinco partidos como local y otros cinco como visitante contra rivales de distinto coeficiente. Las posiciones en las ligas nacionales así como las actuaciones en las Champions precedentes serán los dos filtros para configurar los enfrentamientos, ya que será una única tabla pero no jugarán todos contra todos en la práctica. Para octavos se clasificarán de manera directa los ocho primeros. Los otros ocho integrantes de octavos saldrían de una especia de eliminatoria de dieciseisavos, que medirá a los equipos clasificados entre el noveno y el decimosexto lugar contra los situados entre decimoséptimo y el vigesimocuarto puesto. El resto de la competición su formato será similar al de ahora. El ganador, pasará de jugar 13 partidos en total a 17 y ganará cerca de 150 millones, unos 30-40 más que ahora mismo.

La Superliga será un torneo de 20 equipos, 15 fijos y 5 que accederán por méritos deportivos. Se jugará en dos grupos de diez equipos y los partidos seguirán siendo entre semana. En total, diez partidos por jornada, repartidos en martes, miércoles y jueves, durante 18 semanas entre agosto y enero. Los tres primeros clasificados de cada grupo se meten directamente en los cuartos de final. Los otros dos clubes que jugarán la ronda de cuartos saldrá de un playoff que medirá a los cuartos y quintos clasificados de cada grupo. Será una eliminatoria a doble partido. El resto de la competición no presenta modificaciones a lo actual. Cuartos y semifinales serán a ida y vuelta, y la final a un partido en campo neutral. Esta Superliga serían 180 partidos en total y el ganador jugará 23 encuentros. Un salto que también se produce en los económico. El campeón de la Superliga ganaría unos 400 millones de euros, y como mínimo obtendrá más de 300 'kilos'.

JP Morgan, primer cimiento financiero

El banco norteamericano JP Morgan es el primer nombre que aparece entre los soportes financieros de la competición, pero en los próximos días y semanas de irán conociendo más. Según revelan documentos internos de la Superliga, serán unos 7.000 millones de euros los que moverá el nuevo torneo, más de la mitad procedentes de los derechos de televisión.

De momento, para empezar, antes de que acabe el primer semestre del año se realizará un pago único de 3.525 millones de euros a los clubes fundadores. Su reparto serña del siguiente modo: 350 millones para seis de ellos, 225 para otros cuatro, 112,5 para dos y 100 para los tres últimos. En principio, Real Madrid y Barcelona estarían en el mayor rango, y el Atlético en el segundo. Este dinero deberá ser destinado a la mejora de las infraestructuras deportivas de todos estos clubes y a paliar el daño económico que han sufrido a causa del coronavirus.

El sistema de pagos será repartidos del siguiente modo. El 32,5% del total se los repartirán a partes iguales los clubes fundadores. Otro 32'5% irá a los veinte clubes que compitan, los quince fijos más los cinco invitados. Otro 20% será dividido por méritos deportivos en un sistema similar al que hay actualmente en la Premier. Dentro de este porcentaje, el 17'5% serán ingresos según la clasificación lograda en el formato liga y el 2'5% restante provendrán de las eliminatorias. El último 15% del total de los ingresos provendrán de los derechos comerciales. En este apartado quedan fuera los clubes que no son fijos. Esta partida será del 1'25% para diez de los clubes fijos, y del 0'5% para los otros cinco clubes que compiten de manera fija.

Estas cifras dejan en un mero detalle las actuales ganancias de la Champions. El Madrid, por ejemplo, ganó cerca de 90 millones en 2018, año de la Decimotercera. El Bayern, campeón la pasada edición, ingresó 115. Con la nueva Superliga, el ganador podría superar los 400 millones de euros en ganancias. Se multiplican por cuatro el montante de los premios

Limite de coste salarial

Como ya se hace en la mayoría de torneos domésticos, habrá un control exhaustivo en el tema de las nóminas para que la competición sea lo más equitativa posible. Para este cometido se creará un organismo denominado 'The Financial Sustainability Group', que será implacable en el control de gastos y en la prohibición de transacciones en paraísos fiscales. De ocurrir esto, habrá duras sanciones para los clubes que se salten el reglamento. Los salarios de los jugadores y el cuerpo técnico, más el dinero gastado en fichajes y las comisiones de estos fichajes no podrá superar el 55% de los ingresos anuales de los clubes -el 27'5% en el caso del club con mayores ingresos-. Este cálculo se harán en base a cantidades brutas y no netas. Los clubes participantes, además, tendrán que presentar tres años de beneficios de manera consecutiva, antes de impuesto, para poder jugar la Superliga.

Hay otro punto de esta Superliga que, de momento, está pasando por alto, pero que tiene también un trasfondo revolucionario. Según el documento de SuperLiga Co., que es la compañía creada para dirigir este nuevo torneo y cuya sede empresarial estará en Madrid, doce de los veinte equipos de la Superliga jugarán la 'World Cup Competition', una especie de Mundial de Clubes del que no se da más detalles. Solo se menciona que habrá doce participantes que saldrán del siguiente modo: los cinco mejores clasificados de los dos grupos de diez de la Superliga tendrán acceso directo, y los sextos y séptimos clasificados jugarán un playoff para otorgar las dos últimas plazas. Además, se menciona la futura creación de una Superliga femenina en la que jugarían los mismos clubes que en la masculina.