Los seguidores del Liverpool provocan incidentes en Barcelona

El Liverpool inglés lamentó este miércoles los incidentes que provocaron sus hinchas en las calles de Barcelona, un comportamiento "totalmente inaceptable", y aseguró que está trabajando para "identificar" a los implicados.

La Guardia Urbana detuvo a seis seguidores del conjunto inglés por desórdenes públicos en el entorno de la plaza Real de Barcelona, y en las redes sociales se han visto también videos de aficionados del equipo 'red' empujando a gente a las fuentes de la ciudad.

"El Liverpool FC está trabajando con la Policía de Merseyside y con las autoridades españolas, quienes están tratando de identificar a aquellos implicados en el incidente. Tal comportamiento es clara y totalmente inaceptable y no será tolerado", admitió el pentacampeón de Europa en un comunicado, advirtiendo que no hará más comentarios al respecto hasta que no concluya el trabajo policial.

Además, el director ejecutivo del club, Peter Moore, pidió a sus aficionados que se comporten adecuadamente. "Orgullosamente cantamos que hemos conquistado toda Europa, pero tratemos a esta maravillosa ciudad con el respeto que se merece y actuemos de la manera que es beneficiosa para el LFC. Por supuesto, pasadlo bien, pero nosotros somos el Liverpool, y como tal, hagamos la visita con elegancia y humildad", escribió en 'Twitter'.