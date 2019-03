Salvaje agresión de un ultra a un futbolista en el Birmingham - Aston Villa

El mediocampista del Aston Villa, Jack Grealish, fue la víctima de la ira de un hooligan en el derbi de Birmingham. A los diez minutos de partido, un hincha radical saltó desde la grada y se fue corriendo hacia Grealish al que golpeó por la espalda un puñetazo en todo el rostro que tiró al suelo al jugador.

El ultra, ataviado con una gorra, fue reducido al instante por el resto de jugadores y por los stewards, mientras el jugador se levantaba del suelo sin sufrir daños mayores y manteniendo la calma en todo momento. Una salvaje agresión que mancha el derbi de Birmingham

