Rakitic: «Si no se puede volver tendremos que ser los campeones»

El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic reconoció que el trabajo en solitario y confinado se le empieza a hacer complicado y largo, a la espera de poder retomar la competición, objetivo de todos aunque también pensando en la próxima temporada.

«La incertidumbre cuesta un poco. Ya me está empezando a costar trabajar solo . Tengo muchas ganas de sentir la pelota, el césped y el esfuerzo en grupo, de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con mis compañeros», dijo este domingo en una entrevista en Movistar Plus.

El internacional croata lamentó que la situación por culpa del coronavirus siga siendo de incertidumbre. « Duele decir que no sabemos cuándo todo va a volver a la normalidad . Pero entendemos que hay cosas más importantes que el fútbol, que es nuestra salud. Pero esa incertidumbre, no saber cuántos días pasaran, cuesta un poco», afirmó.

Rakitic se refirió a la posibilidad de que no se pueda retomar la liga y a la importancia de tener un plan que tenga en cuenta la próxima temporada. «Todos queremos volver a jugar. Y ganar la Liga jugando. Pero también entiendo que si no se puede volver de alguna manera habrá que acabar la temporada. Y si somos los primeros, pues tendremos que ser los campeones », apuntó.

«Pero hay que agotar plazos: lo ideal sería acabar sea cuando sea, pero siempre con un plan bien hecho especialmente pensando también en la próxima temporada. Ojalá poder volver a jugar esta temporada e ir a por los títulos por los que podemos luchar. Nadie tiene prioridad en esta situación. Tenemos que ser conscientes que juntos y respetuosos saldremos adelante», añadió.

Por otro lado, Rakitic se refirió a su futuro en el Barça y a la falta de un acuerdo de renovación. «Estoy muy tranquilo y muy contento. Pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien. A lo mejor por tener otras cosas que hacer, a mí no me ha llamado nadie para nada . No tengo noticia ninguna, tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico», zanjó de manera irónica, ante los frentes abiertos por Bartomeu.