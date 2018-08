Premier League Mourinho, anclado en su pasado El portugués, enfrentado con la directiva del United, insiste en recordar su palmarés para justificar las derrotas de su equipo

Lejos han quedado los tiempos en los que las escuadras dirigidas por José Mourinho atemorizaban al Viejo Continente. Su derrota en Old Trafford el pasado lunes ante el Tottenham por 0-3 evidencia el mal momento que atraviesa el portugués en el Manchester United y que puede desembocar en su destitución antes de que finalice la temporada.

La situación vivida durante el verano servía como precedente a lo que ha vivido el luso en este arranque de campeonato. Tras su segundo partido de la International Champions Cup, que perdió contra el Liverpool, ya lanzó su primera pulla a su directiva: «Entregué una lista al club con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Me gustaría que fuesen dos, aunque creo que no los voy a conseguir». Las peticiones de Mourinho no se hicieron esperar y el combinado de Manchester se lanzó a por Fred y Diogo Dalot, ambos con un coste 85 millones de euros. Pero estas incorporaciones tampoco contentaron al de Setúbal. «El presidente de mi club sabe lo que quiero. Otros clubes ya tienen equipos fantásticos porque han fichado masivamente, como el Liverpool. Si no mejoramos nuestro equipo la temporada va a ser difícil».

Contra sus futbolistas

A su encrucijada con los dirigentes del United, se le sumaron varios frentes con los jugadores de su plantilla. Durante la concentración de los «diablos rojos» en Estados Unidos, Mourinho criticó duramente que Anthony Martial alargase el permiso que le concedió su club para asistir al nacimiento de su hijo. «Tuvo un bebé y llegó lleno de salud. Pero debería estar aquí». Algo a lo que el delantero francés no dudó en contestar a través de las redes sociales afirmando que su familia «siempre estaría por delante».

Pero si ha habido una disputa relevante dentro del vesturario inglés ha sido con Paul Pogba. Al término del partido inaugural de la liga inglesa, en el que el United venció por 2-1 al Leicester, el centrocampista galo declaró ante los medios que no podía decir «algunas cosas» porque sería «sancionado». Unas afirmaciones que no sentaron nada bien a su preparador. Según apuntaron varios medios británicos, ambos tuvieron una tensa conversación en el vestuario, en la que Mourinho dijo al futbolista que si quería irse que pidiera el «Transfer Request».

El entrenador se encuentra incómodo en las ruedas de prensa, donde no hace mucho se desenvolvía con especial astucia. En el encuentro con los periodistas posterior al choque contra el Tottenham, Mourinho sacó su lado más bélico y decidió marcharse sin contestar a las preguntas de los allí presentes. No sin antes destacar que es el único que ha ganado más campeonatos ligueros ingleses que todos los actuales técnicos de la Premier juntos. «He ganado más Premier Leagues que el resto de los 19 entrenadores juntos. Tres para mí y dos para todos ellos. Respeto», dijo mientras abandonaba la sala de prensa a la vez que enseñaba tres dedos, el mismo número de goles que encajó en el duelo contra los hombres de Pochettino.

A pesar del mal inicio del Manchester United, en el que desde algunos sectores ya piden la cabeza del técnico, Gary Neville, veterano jugador del combinado británico, salió ayer en defensa de Mourinho y apostó por la continuidad del luso al frente del banquillo de Old Trafford. «Entiendo que son momentos diferentes. Pero desde mi punto de vista, el club debería respetar su contrato y que trabaje hasta el final. El United debería dejar de ir saltando de entrenador en entrenador».

Terceros años, nefastos

El tercer año de Mourinho en sus últimos clubes nunca ha acabado bien, a excepción del Inter de Milán, en el que consiguió ganar la Champions League. En su último curso en el Real Madrid, no consiguió levantar ningún título, además de abrir un frente en el vestuario blanco entre varios jugadores. Su retorno al Chelsea en 2013 deparó buenos resultados, pues consiguió ganar la Premier League y la Copa de la Liga de Inglaterra. No obstante, su tercera campaña en Stamford Bridge comenzó de manera nefasta. En la jornada 16 de la Premier, su escuadra ocupaba la posición decimosexta de la tabla. La situación era límite y, finalmente, Abramovich y Mourinho pactaron de mutuo acuerdo su salida del equipo, pues de no ser así, el magnate ruso debería haber indemnizado al entrenador con 55 millones de euros. Y ahora vive su tercer curso con el Manchester United, con el que alzó la Europa League 2016. Aunque la Premier acaba de comenzar, las estadísticas y el ambiente que se respira en Old Trafford no hace presagiar un buen futuro para el que en su momento era conocido como «The Special One».