Plan especial para la rodilla de Luis Suárez El uruguayo no acude con su selección y los médicos trabajan para que pueda jugar ante el Sevilla el 20 de octubre

Luis Suárez se someterá esta semana a una serie de trabajos específicos de musculación y prevención para resolver las molestias que padece en su rodilla derecha y que no le permiten jugar con comodidad los partidos. El charrúa ha quedado liberado de participar en los amistosos que la selección de Uruguay jugará ante Corea del Sur en Seúl y frente a Japón en Saitama, los próximos 12 y 16 de octubre. Aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya había insinuado que no le convocaría debido a su inminente paternidad, lo cierto es que el futbolista ha decidido parar y aprovechar este alto liguero para solventar las molestias de su articulación. Aunque no es preocupante, los médicos han estimado la necesidad de fortalecer su rodilla para evitar males mayores. El futbolista ya se marchó cojeando de Wembley tras ganar al Tottenham y fue duda para viajar a Mestalla, aunque finalmente disputó los 90 minutos. Aunque el parte médico asegura que «su evolución marcará su disponibilidad», la intención es que pueda disputar el próximo partido de Liga ante el Sevilla, el 20 de octubre. Desde el club se considera que hay tiempo suficiente como para que se recupere completamente.

Luis Suárez ha estado en el ojo del huracán durante los últimos choques de Barcelona ante su falta de acierto. El uruguayo suma casi dos meses sin marcar un gol. Hay que remontarse al 15 de septiembre en Anoeta, ante la Real Sociedad, para encontrar el última tanto que ha anotado con a camiseta del Barça. Anteriormente le había hecho un doblete al Huesca en la goleada azulgrana, lo que le permiten sumar tres goles en lo que llevamos de temporada, cifra claramente insuficiente para los registros a los que Suárez está acostumbrado a marcar. Ya son seis los partidos consecutivos (PSV, Gerona, Leganés, Athletic, Tottenham y Valencia), que acumula sin ver puerta.

No obstante, Valverde defiende su garra y presión en la parte alta del campo para mantenerle en la titularidad. De hecho se ha convertido en uno de los mejores asistentes de Leo Messi. Dos acciones suyas permitieron al argentino anotar sendos goles ante el Tottenham. También este pasado domingo, en Mestalla, le dio el pase de gol a Messi para que éste empatara el partido ante el Valencia.