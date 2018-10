Fútbol Valverde y la plantilla no esconden sus preocupaciones «Esta temporada parece que siempre vanos a contracorriente», lamenta el técnico azulgrana tras el cuarto tropiezo seguido

Sergi Font

Cuarto partido consecutivo del Barcelona sin ganar, lo que ha llevado a la pérdida de liderato y a la apertura sobre las incertidumbres suscitadas sobre la capacidad del equipo para pelear la Liga. Ernesto Valverde ha comparecido ante la prensa para realizar su lectura del partido. «Ha sido un partido muy disputado, como todos aquí. Ese gol nos ha aturdido un poco. Ellos, con esa dinámica, han tenido dos o tres llegadas muy buenas. Después, nos hemos ido haciendo con el juego. El partido estaba en aprovechar nuestras jugadas o que ellos se aprovecharan de algún error nuestro. Cada uno con su estilo, hemos jugado. Nos hubiera gustado ganar», ha empezado explicando el técnico, que se refirió al gol encajado a los dos minutos: «El equipo ha salido con la mentalidad que tiene que salir. Lo de hace cuatro días es lo ideal. Empiezas y marcas a los dos minutos. Hoy es al revés. El gol de hoy puede suceder. Entrenamos para que no pase, pero no es una cosa... son circunstancias del fútbol, sin más. Es verdad que este año estamos con esa dinámica de que cada partido tenemos que remontar y parece que siempre nadamos contracorriente, pero sabemos que eso va a cambiar».

El preparador azulgrana realizó el diagnóstico de su equipo: «Siempre quieres ganar. Está claro que cuando no ganas, te vas con la sensación de que pierdes dos puntos. Hay que reconocer que ellos han hecho un gran trabajo defensivo. Sabemos que esto es difícil. Pensamos que con el gol de Leo y paciencia tendríamos más jugadas de peligro, pero ellos han defendido bien». y Añadió: «Lo importante es tener respuestas ante lo que ocurra. A veces ocurren cosas imprevisibles. El otro día marcamos nada más empezar y eso afecta a la dinámica del partido. Hoy nos han hecho un gol de córner nada más empezar. Eso cambia el partido porque les da un subidón de energía y te obliga a contenerlos. A veces la dinámica del juego te indica que te van a meter un gol. Otras veces, no y en un córner, que encima no estaba mal defendido, puede pasar. Te puede pasar a favor y en contra. No es algo que responda a una dinámica de juego. Ha sido así y lo mejor es que hemos tenido respuesta. Creo que estamos teniendo respuesta siempre».

Gerard Piqué también dio la cara y lanzó su mensaje: «Sé que hay mucha gente que está esperando que las cosas no me salgan bien. Que aprovechen, que salgan un poco de la cueva y les toque el sol», soltó el central azulgrana, que se reiteró en su mensaje: «Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas. Cuando recibimos gol la culpa es mía. Hay gente que me la tiene guardada, pero no solo en Madrid. Que aprovechen las teles, que salgan de la cueva, porque esto va a cambiar». Busquets también analizó el partido: «Creo que hemos sido superiores y hemos dominado el partido excepto en alguna cosa. Nos ha faltado un poco tener ocasiones más claras. Se ha hecho difícil jugar contra el Valencia poniéndose por delante tan pronto y cerrándose tanto, dejándote jugar. Hemos tenido un poco de mala suerte con el gol. Creo que el equipo hizo una buena primera parte. El gol de Leo nos ayudó a estar más tranquilos, a que quizás se abrieran más, pero no ha sido así. Está siendo una Liga muy igualada».

Finalmente, Ivan Rakitic lamentó la pérdida de dos puntos tras el partido realizado: «Creo que con todo lo superiores que hemos sido hoy, es una pena no llevarse los tres puntos. Empezamos mal, con ese gol, pero creo que fuimos superiores. Nos quedamos con lo bueno y prepararemos los partidos tras el parón». El croata lamentó la facilidad con la que el equipo encaja gol: «Es una lástima que se castigue tan fácil al equipo. El gol de hoy es una pena, es un córner que viene mal, a media altura. Ya sabemos cómo es esto, no es nada nuevo. Hay viajes, pero eso también es lo bonito del fútbol, que juegas cada cuatro días». Y se refirió al relevo en el liderato ligero: «Eso dice que la Liga está bastante bien. Es bonito luchar por estar ahí arriba. El trabajo de hoy ha sido bueno, hemos sido muy superiores a uno de los mejores equipos de la Liga en su campo. Nos vamos molestos por el resultado, pero contentos por la actuación».