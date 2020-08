Fútbol Pedri también pide a Messi que se quede El joven canario es presentado de forma oficial y ahora Koeman deberá decidir si forma parte del primer equipo o lo cede

Sergi Font Barcelona Actualizado: 20/08/2020 19:22h

El futuro de Leo Messi es el debate que vive el barcelonismo más allá del nuevo entrenador, las elecciones del próximo mes de marzo o las altas y bajas que se produzcan durante este próximo mercado. El aficionado culé está pendiente de la decisión del argentino, que puede engrandecer el drama que está viendo el club azulgrana estos días tras la humillante goleada ante el Bayern y que evidencian un final de ciclo. A este debate se ha sumado Pedri, el joven y prometedor futbolista que realizará la pretemporada con el primer equipo y que hoy ha sido presentado de forma oficial. Ahora será Koeman el que determine si se queda o si vuelve a marcharse cedido para evolucionar en su juego y no estar en el banquillo. «Es un sueño desde pequeño, no creía que esto iba a suceder. Quiero disfrutar y crecer con los mejores del mundo. Quiero disfrutar y aprender del mejor, que está aquí y quiero que se quede», empezó asegurando.

Pedri explicó que «fichar por un club así es algo que no ocurre todos los días. Te llena de ganas de hacer las cosas. He intentado evadirme un poco en el último curso para estar tranquilo», y explico cómo se ve y lo que puede aportar al equipo: «Soy un futbolista al que le gusta tener el balón. Mi ídolo es Iniesta y ahora quiero aprender del mejor, que está aquí y quiero que se quede», insistió refiriéndose a Leo Messi. El joven canario aseguró que trata de no sentirse presionado y que tratara de soltarse en el Camp Nou. «La presión te la tienes que quitar desde el primer momento. Debes tener ilusión para disfrutar cada día y que todo salga bien». Por último desveló los motivos por los que le apodan Pedri: «Lo he tenido desde pequeño y estoy contento de tenerlo. No tengo ningún problema en que me llaman Pedri. Mi familia me llama así». Y concluyó : «La primera opción es quedarme aquí y disfrutar con los mejores, aunque la cesión no es una opción que descarto».