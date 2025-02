Luis Enrique: «Si la Eurocopa empezara mañana, este sería mi equipo»

Luis Enrique Martínez compareció este jueves para analizar la lista de convocados con vistas a los partidos contra Alemania (3 de septiembre, Stuttgart) y Ucrania (6 de septiembre, Valdebebas), dos encuentros de la Liga de las Naciones y en los que la selección tendrá hasta siete novedades . El asturiano, que regresa al banquillo después de una ausencia muy prolongada por varios motivos, respondió telemáticamente desde Las Rozas a un amplio número de preguntas. No es para menos con semejante revolución. Eso sí, antes de las cuestiones quiso dejar un mensaje de optimismo en esta complicada situación.

«Quiero mandar un mensaje positivo y de optimismo. Creo que pronto recuperaremos la normalidad a pesar de ese sufrimiento para muchas familias. Espero que el fútbol y la selección podamos aportar nuestro granito. En estos meses, sin fútbol, hemos seguido trabajando desde casa, coordinando y siguiendo con detalle a todos los jugadores, y de ahí nace esta lista de 24. Es una lista muy apañada, qué voy a decir yo. Responde al objetivo que tenemos ya, ir a por los puntos. Si la Eurocopa empezara mañana, este sería el equipo con los 24 seleccionados. Me gusta mucho y tengo muchas ganas de reunirme con el staff, con los jugadores y empezar a trabajar».

Volver a dar una lista: «Es un momento de alegría inmensa, es recuperar la normalidad. Más allá de lo vivido en los últimos meses, es volver a sentirme seleccionador. Quiero cumplir y alargar el proyecto lo máximo».

Situación del Barça : «Le sucede a todos los grandes en algún momento de su historia. Todos pasan por este proceso. El Barça ha ganado muchos títulos en la última década y no tengo ninguna duda de que pasará este momento malo y volverá a ganar títulos. ¿Cuándo? Es algo que no puedo responder».

Sin Gerard Moreno : «Ya sabéis que no me gusta hablar de los que no están en la lista. Pero sí quiero mandar un mensaje: no entran todos, hubiera convocado a 30. Lo mismo le pasa a Gerard Moreno o los que no están como Ceballos, Jordi Alba… No me entran todos y tengo que seleccionar. Lo que sí tengo claro es que los 24 que traigo son los mejores para este momento. Tenemos gol suficiente, me encanta el perfil de los jugadores que pueden jugar arriba, todos pueden cambiar de posición. Van a llegar a gol, estoy plenamente convencido. Estoy muy contento, tenemos muy buen nivel tanto en ataque como en el aspecto defensivo».

Ausencias de Marcos Llorente y Gerard Moreno : «Una cosa que tiene bueno esto es que esta es mi lista, pero es reversible y dependerá de los jugadores a lo largo de estos meses. Los jugadores que no están tendrán su posibilidad. Hay diez que podrían estar en la lista sin ningún problema. Gerard Moreno ha hecho una temporada muy buena, y no está porque creo que los que están me pueden aportar más. Pero me gusta mucho Gerard Moreno».

Gestión de los madridistas : «Nos lo hemos planteado durante las últimas semanas. La mayoría ya ha vuelto a trabajar, pero es cierto que algún club no (el Madrid, el día 30, uno antes de la concentración de España). Lo gestionaremos de manera lógica y normal. Nos pondremos en contacto con ellos para decirles que antes han de entrenar. Contamos con su profesionalidad, es raro a este nivel que un jugador no tenga entrenador personal. Estoy seguro de que tres semanas parados no estarán y es complicado que cojan peso. Rafel Pol se pondrá en contactos con los equipos para seguir las pautas. Pero esto les pasa a los españoles, a los ucranianos, a los alemanes… La ilusión por venir a la selección hace que esto sea un pequeño contratiempo. Yo recuerdo acabar un Mundial e ir a entrenarme con mi equipo más contento que unas castañuelas.

Convocatoria de Ansu Fati : «Muy fácil. Lo conozco perfectamente, considero que tiene el nivel suficiente para estar con nosotros. Sus números son excelentes, solo Leo Messi tiene un ratio minutos/goles superior. Indica sus posibilidades. Nunca me han dolido prendas en confiar en los jóvenes, lo tiene todo para ser muy importante. Tiene ya un presente muy bueno y lo quiero ver».

Koeman : «Lo conozco del club. Mentalidad holandesa, fútbol holandés, parecida a la idea del Barça, acostumbrado a utilizar jóvenes… Pero ya sabemos lo que significa entrenar a grandes equipos. A ver cómo se desarrolla».

Cambio de guardia : «Me gustaría hablar de transiciones, pero no me las creo. Aquí hay rendimiento máximo, no vienen a curtirse. Hay que jugar contra Alemania y hay que ganar, es el objetivo. Los veteranos no espero que no hagan nada que ya les he visto a hacer. Se puede liderar de palabra o dando ejemplo. Cómo se comportan, cómo compiten, cómo entrenan… Lo llevan en su ADN y simplemente deben dar el rendimiento que han dado hasta ahora».

Situación del Barcelona y selección : «Los jugadores de los equipos grandes están acostumbrados a estar arriba, abajo… Para jugar en un grande hay que tener las espaldas anchas y fuertes. Espero y deseo que no afecte a la selección. Y si hay que estar más cariñoso con alguno que haya pasado un mal momento, se estará. No me preocupa».

Sin jugadores del Atlético : «No miro al club al que pertenecen ni la edad, ni si son altos, guapos o feos. No es el objetivo. Están los 24 que considero mejores para este momento».

Marco Asensio : «Siempre ha dado un paso al frente, desde que jugaba en el Espanyol. Lo lleva dando mil años. Sí estoy de acuerdo que el paso al frente lo tienen que dar los 24. El de 17 años o el de 33. Todos. Así se forman los equipos, con esos objetivos. Yo le voy a exigir una serie de cosas al jugador que ya se las he visto en el club y que quiero que repitan. También los veteranos tienen cosas que mejorar. Paso al frente, todos. Y de Marco Asensio he visto hasta su reportaje, ahí se puede ver un Asensio más maduro y comportamientos más positivos que refuerzan su nivel como jugador. La vida te da lecciones aunque sean experiencias negativas».

Sergio Busquets : «No tengo ninguna duda de que tiene que estar en la lista. Cuando un club grande sufre, esos jugadores también. Hay muchos mensajes que uno puede fijarse y el lenguaje no verbal lo tenemos en cuenta. La confianza en él es máxima, sigue siendo un jugador muy importante, suma siempre y nos va a portar muchas cosas. No hay duda alguna de su nivel, estoy encantado».

Eric García : «Salió del Barcelona, le conocemos muy bien, tiene 19 años pero ya en las inferiores lo ha hecho muy bien. Liderando en el campo y fuera, Su equipo se parece a la selección que a mí me gustaría. Está muy preparado, muy inteligente, con muy buena salida del balón, muy maduro, inteligente también a nivel táctico. Le convocamos por su nivel, no por las bajas. Espero y deseo que sea central de la selección durante mucho tiempo».

Confección de la lista sin goleador : «Con centros y remates hemos generado pocos goles, pero muchos podrían mejorar su faceta, Hablamos de gente que puede jugar por fuera y también por dentro. Fati juega por dentro, Oyarzábal, Asensio y Olmo pueden hacer de falso 9, Rodrigo por supuesto… Los tres puntas han de tener movilidad y en una jugada pueden aparecer por la izquierda, por el medio… Generar desequilibrios en el rival. Espero que la selección siga haciendo goles con los puntas, pero también con los interiores y otros que tienen que llegar a gol. La responsabilidad es de todos».

Entrenar al Barça : «El peor momento, jamás. Nunca puede ser el peor momento entrenar al Barça. Es una alegría inmensa, solo ves sol y sol durante 30 días. Es una gran noticia para Koeman, tendrá que gestionar el vestuario».

Adama Traoré : «Le entrenamos la primera pretemporada en el Barça (2014-15). Tenía gran potencial, pero cosas a pulir. Y en estos años en Inglaterra ha mejorado mucho. Antes hacía solo cosas con el balón y ahora diferencia situaciones. Destaca por su desborde, puede que sea el que más tiene en Europa. Ha mejorado su capacidad para centrar. Es un diamante con un potencial bestial, tiene hambre y ganas y por eso está en la selección».

Sevilla y vacaciones : «Es una final, uno de los mejores partidos que se puede ver. Seguro que habrá posibilidades para los dos, ojalá conquiste otro título europeo el Sevilla. Y, sobre sus jugadores, hemos valorado las situaciones de cada equipo. Me preocupa cero porque van a acabar la final, espero que muy contentos, y tienen una semana para descansar. Reguilón estará como unas castañuelas y con ganas de debutar, no creo que sea un problema para él tener siete días de descanso. Y Navas, con que descanse 15 minutos, tiene para estar listo tres temporadas más. Su ambición está fuera de toda duda».

Óscar Rodríguez : «Lo conocemos de la sub 21, pero me ha sorprendido gratamente en el Leganés. Ese estilo quizá no le iba muy bien a él, pero ha demostrado ser muy interesante en todas las facetas. Es muy difícil que pierda el balón, con un chut excepcional, tengo ganas de verle rodeado con jugadores que le pueden ir muy bien- Tiene estrategia y me ha sorprendido su capacidad sin balón. Puede pensar que está aquí por chutar muy bien las faltas, pero no, me ha sorprendido por su juego sin balón».

