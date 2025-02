Despedida con dardo de Abidal: «Intenté hacer cambios, pero no lo he conseguido»

Eric Abidal presentó su dimisión el pasado martes , horas después de la debacle del equipo ante el Bayern . El francés sintió que no tenía la confianza de la directiva a pesar de las palabras de Bartomeu y optó por dar un paso al lado para dejar sitio en el club.

Días después de comunicar esa dimisión, Abidal ha querido despedirse de los aficionados del Barcelona en una carta publicada en sus redes sociales. En la misma, da las gracias a todos por estos dos años como secretario técnico, pero no se olvida de enviar un par de dardos envenenados a la directiva.

El primero, relacionado con su trabajo, realizado sin la libertad necesaria para llevar a cabo la transformación que quería. «En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido . Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club», señala.

Además, el francés especifica que ha sido él el que deja el cargo y que, además, lo hace perdonando al club el año que le quedaba de contrato. « Quiero dejar constancia de que he renunciado al año de contrato que aún tenía con el FC Barcelona .Hoy la situación del club es complicada, pero no tengan ninguna duda de que deseo de todo corazón que se pueda superar y que los éxitos vuelvan pronto como se merece a este gran club», concluye.