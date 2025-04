«No están contando con los aficionados»

La intención del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de fundar una Superliga europea, que ha hecho temblar los cimientos de la UEFA y ha enervado a la Liga, también ha generado cierto desasosiego en los clubes españoles. Incluso en las propias ... aficiones de los equipos implicados, que desconocen el impacto a corto plazo que pueden sufrir y que temen las consecuencias de desafiar a las máximas instituciones futbolísticas.

Aficiones Unidas es un organismo fundado hace 21 años que agrupa a 39 federaciones de peñas de Primera y Segunda división. Su presidente, Pepe Hidalgo , explica a ABC el rechazo generalizado de los seguidores y peñistas de todos los clubes en España «por solidaridad». «Yo soy de Villarreal y en 2006 jugamos una semifinal de la Champions ante el Arsenal. Si Riquelme no llega a fallar un penalti hubiéramos jugado la final. ¿Eso se va a volver a repetir? ¿De qué estamos hablando, de matar a las ligas nacionales? No lo vemos claro», argumenta Hidalgo, que explica que este lunes por la mañana mantuvieron una reunión con todas las federaciones para abordar la creación del nuevo campeonato y «todas se han mostrado en contra». «No se ha aprobado por unanimidad porque una se ha abstenido. Y no hace falta que le diga cuál ha sido. Florentino es un gran presidente para el Real Madrid, pero para pensar en común no lo sé», lamentó Hidalgo.

Una opinión que concuerda con la inmensa mayoría de socios del Atlético de Madrid , como desvela el portavoz de Unión de Peñas del Atlético, que engloba a 400 peñas rojiblancas y el 40 por ciento de la masa social del club madrileño. «No tenemos todos los datos para saber si se ha contado con los aficionados, en qué consiste la competición, cómo va a afectar a la afición ni qué beneficios tiene para nosotros. Estas decisiones, como siempre, se toman sin contar con el aficionado. No nos gustaría que se perdieran las ligas nacionales , por un criterio de solidaridad hacia el resto de clubes. Estamos a la espera de que nos amplíen la información y si nos convencen estaremos a favor, pero ahora, con los datos que tenemos, estamos más en contra que otra cosa », asegura Alberto García , que advierte: «Le hemos pedido información al consejo de administración del Atleti porque queremos saber cómo nos afecta y qué beneficios vamos a tener».

Debate en el Real Madrid

En la Castellana también hay dudas y debate. Lo ejemplifican en la peña París 2000. Su presidente, Juanjo Melero , está totalmente en contra de la Superliga, mientras que David Caballos , un miembro muy activo de la organización, a favor. «Estar todos los años en una liga cerrada, sin descensos, le quita la salsa. Las cosas que te cuestan las valoras más, como en la vida. Además, que vengan todos los años el Bayern, el City, el Manchester, la Juve... Lo poco gusta y lo mucho cansa . Y no querría quitarle la ilusión a nadie. Equipos como el Granada, que ha jugado una eliminatoria ante el United... Que equipos así no puedan soñar nunca más con eso...», explica Melero, que cree que la propuesta esconde una medida de presión para conseguir más financiación por parte de UEFA. «Si fuera seguidor del Athletic o del Valencia, o cualquier otro equipo histórico, me sentiría ofendido y excluido, pero como socio del Real Madrid tengo que dar mi apoyo porque los tiempos están cambiando y si queremos poder competir ante otros grandes clubes de Europa no hay otra opción más que esta», le rebate Caballos.

Y entre tanta duda y debate destaca la clara postura de la Confederación Mundial de Peñas del Barcelona que, aunque pide diálogo entre todas las partes, se posiciona a favor de la disputa de la Superliga. « No es una competición insolidaria porque no se está planteando abandonar ninguna competición local, pero, de todas formas, creo que hablamos más desde el desconocimiento que no de lo que se plantea desde la entidad», defiende Antoni Guil, que pone como ejemplo la Euroliga de baloncesto.