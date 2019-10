Leo Messi «Cuando tuve el problema con Hacienda tuve en la cabeza largarme» El argentino analiza la actualidad del Barça en una entrevista y se desmarca de las declaraciones de Piqué contra la directiva

Lionel Messi, capitán y estrella del Fútbol Club Barcelona, pasó por los micrófonos del programa 'El Mon a RAC1' para analizar la actualidad del club azulgrana. En la entrevista el argentino se refirió a algunas de las últimas polémicas protagonizadas por el club catalán, como el fichaje fallido de Neymar o la expulsión de Dembélé, si bien lo más llamativo son sus declaraciones sobre su estado de ánimo tras sus problemas con Hacienda.

«Ha habido momentos en los que he terminado cansado por un montón de circunstancias. Tuve varias épocas, sobre todo en 2013 y 2014, cuando tuve el problema con Hacienda. Fue muy difícil para mí y mi familia. La gente realmente no se entera de lo que pasa en ese momento, no escucha, opina y habla. Yo fui el primero y por eso fue todo tan duro. A partir de que se ensañaron y mostraron que iban a por todo conmigo, demostrando que iban a por todos los futbolistas, se fue diluyendo. Lo mejor de todo es que mis hijos eran pequeños y no se enteraban de nada, pero lo pasamos mal. En esa época tuve en la cabeza largarme, no por querer dejar el Barça, sino por lo que estaba pasando», confiesa.

También se refiere la estrella azulgrana a las declaraciones de Gerard Piqué tras el triunfo en Getafe, donde dejó entrever que la directiva hacía escribir artículos en contra del vestuario. Y el argentino reconoce que le sorprendieron: «Gery no informa nunca de nada a nadie, y mucho menos conmigo. Sí que me sorprendió lo que dijo».

«Hace años que está en el club y sabe cómo se llevan las cosas aquí, sabe que todos nos enteramos de todo. Yo sinceramente no lo hubiera hecho porque me parece hacer la bola más grande en un momento en el que al vestuario no le convenía», agregó.

Sobre la expulsión de Dembélé ante el Sevilla y su intento de que el árbitro Mateu Lahoz no le mostrara la tarjeta roja a su compañero, Messi explicó cómo se habían producido los hechos. «Es muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para hablar claro, le quería decir yo al árbitro. Y después el míster me respaldó con lo que dijo en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Ousmane le cuesta hablar español todavía. Si bien se hace entender todo y entiende todo, es muy difícil que Mateu lo haya entendido tan claro».

Finalmente, sobre su deseo de que el último verano se hubiese cerrado el regreso de su amigo Neymar, Messi reconoció su miedo a que el brasileño acabase fichando por el Real Madrid.

«Yo sinceramente pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir. Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo», explicó.