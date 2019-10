Barcelona La desesperada defensa de Messi a Dembélé: «¡No sabe hablar, no sabe hablar!» El argentino y Gerard Piqué trataron de convencer a Mateu Lahoz de que el galo no le había dicho que era «muy malo»

La contundente victoria del Fútbol Club Barcelona sobre el Sevilla de Julen Lopetegui se vio empañada en los últimos minutos por las expulsiones de los azulgranas Araújo y Dembélé. El primero por una entrada y el segundo por sus protestas al árbitro Mateu Lahoz, en un episodio que Ernesto Valverde llegó a tildar de «misterio».

El técnico azulgrana defendió a su jugador, aunque al hacerlo también le lanzó de alguna forma una pulla: «Lo de Dembélé es un misterio. No lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él. No sé lo que le habrá dicho, pero no creo que sea una frase demasiado larga. Es difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano»

Igual que Valverde, algunos futbolistas azulgranas que estaban sobre el terreno de juego cuando el francés recibió la tarjeta roja trataron de defenderlo. El más vehemente fue Leo Messi, cazado por las cámaras de 'El Día Después' de 'Vamos'. El argentino persiguió a Mateu Lahoz repitiéndole «¡No sabe hablar, no sabe hablar!».

También Piqué se dirigió al árbitro para tratar de convencerle de que su compañero le había dicho «muy mal» en lugar de «muy malo», como seguidamente le explicó Mateu para acabar la secuencia captada en este caso por las cámaras de 'Gol'.

Independientemente de si el Comité de Competición considera que las palabras de Dembélé fueron un menosprecio o un insulto, el delantero galo se enfrenta a un mínimo de dos partidos de sanción, por lo que su participación en el clásico ante el Real Madrid está en el aire.