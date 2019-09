Fútbol Messi: «El Barcelona es mi casa y no me quiero ir, pero quiero ganar» El jugador argentino concedió una entrevista al diario 'Sport' en la que repasó su situación actual o el frustado regreso de Neymar al club catalán

Todavía lesionado, sin la posibilidad de hablar desde donde suele hacerlo, el campo, Leo Messi concedió una entrevista al diario 'Sport' en la que clarificó algunos asuntos sobre los que no es fácil escucharle hablar. Preguntado por la posibilidad de que abandone la nave azulgrana en 2021, fecha en la que expira su contrato, el argentino no se cerró puertas y, si acaso, las dejó entrecerradas: «El Barcelona es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar».

Resuelto el titular más jugoso, hubo tiempo para abordar el caso Neymar. Era un secreto a voces que Messi quería de vuelta al que fue uno de sus socios con más prestigio en el Barça, íntimo también fuera del campo, activo como sigue el grupo de whatsapp que comparten ambos y Luis Suárez. «Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto», resolvió.

El asunto del frustrado regreso del atacante de Mogi das Cruzes siguió guiando el sentido de la charla. «Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión», expresó el «10». Cuando fue preguntado por lo que hay de cierto en las voces que le atribuyen un peso importante en la cúpula barcelonista cuando se trata de tomar decisiones, tiró de socarronería. «Ha quedado demostrado que no es así», espetó Messi.

Con todo, mantiene intactas las esperanzas en la plantilla con la que Bartomeu y compañía lo han rodeado para resarcirse de la amargura con la que terminó el último curso, debacle en Anfield y final de Copa ante el Valencia mediante. «Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin Ney», aseguró. Se acordó de Puyol como remiendo para la secretaría técnica, echó balones fuera cuando se le sacó el tema del Balón de Oro –«Últimamente se miran más los resultados a nivel de equipo»– y elogió a Antonela, su pareja: «Lo es todo para mí, es una compañera espectacular, que sabe entrarme siempre, especialmente en los malos momentos».